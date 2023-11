Cerdido celebra su VII Pleno Infantil Municipal en colaboración con Unicef

O Concello de Cerdido, en colaboración con Unicef, convoca o vindeiro luns, 20 de novembro, o VII Pleno Infantil Municipal, que terá lugar ás 11:00 horas no salón de plenos da Casa do Concello. Unha representación de escolares de todos os cursos do CEIP A Barqueira serán os encargados de expoñer e debater coa Alcaldía as peticións, propostas e conclusións que previamente foron traballadas na escola.

Esta iniciativa forma parte das accións que se realizan para conmemorar o Día Internacional dos Dereitos na Infancia, celebrado ese mesmo día. A Convención sobre os Dereitos do Neno recolle a necesidade de dar a nenos e nenas a oportunidade de ser escoitados en todos os procedementos sociais que lles afecten, e alude ao dereito á liberdade de expresión da rapazada.

Segundo indica o rexedor, Alberto Rey, “é unha boa forma de ensinar aos pequenos e pequenas os valores democráticos desde idades temperás e serve, tamén, como primeira toma de contacto coa política, algo que irán aprendendo no futuro”. O rexedor sinalou tamén que “aproveitamos este encontro para ensinarlles o funcionamento e a estrutura do Concello para que se vaian familiarizando con esta institución”.