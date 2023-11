Fene avalía os danos producidos polas inundacións da noite do luns

O Concello de Fene continuou coas tarefas de limpeza e avaliación de danos nas áreas afectadas polas inundacións que tiveron lugar na tarde do luns, con especial incidencia no treito urbano e nomeadamente no entorno da Rúa Río Cádavo, onde afectou a diversas vivendas e garaxes de edificios.

No último mes, no que se sucederon episodios de fortes choivas e alertas meteorolóxicas, o Concello de Fene mantivo reténs preventivos practicamente todos os días para facer fronte ás pequenas incidencias que se foron producindo polas inclemencias do tempo. Así foi tamén o luns, cando preto das 20h o Río Cádavo desbordou en varios puntos desde Sillobre até Perlío, coas consecuencias que xa se coñecen.

Persoal municipal da área de Obras e Servizos, xunto con Protección Civil e Policía Local traballaron conxuntamente durante a tarde do luns e a madrugada do martes para reducir o impacto das inundacións nas rúas, vehículos, vivendas e garaxes. Entre outras accións, colocáronse sacos de areas nas zonas de maior impacto, colaborouse na localización e retirada de vehículos estacionados e dispuxéronse bombas de achique para retirar a auga de vivendas e garaxes afectados.

Labores de limpeza e avaliación de danos

Tras as primeiras actuacións de emerxencia, e despois de ter baixado o nivel da auga no río, no día de onte e ao longo desta xornada os traballos céntranse nas labores de limpeza e nunha primeira avaliación de danos.

Procedeuse á retirada de restos de lodo acumulados polas riadas, así como tamén a realizar un posterior baldeo para que as rúas poidan recuperar a normalidade coa maior celeridade. Así mesmo, efectivos municipais acompañados pola Concelleira de Seguridade e Servizos, Sandra Permuy, realizaron unha primeira avaliación dos danos producidos en toda a área.

Froito da mesma, detectáronse problemas no firme en varios puntos, así como tamén nunha escollera nas proximidades da zona na que o Río Cádavo inicia o seu trazado canalizado. “Tras a inspección ocular observamos que os danos son cuantiosos, e agora procederá facer unha valoración técnica e económica para resolvelos canto antes”, sinalou a concelleira Sandra Permuy.

A concelleira engadiu que “sería bo coñecer tamén se vai haber algún tipo de axuda ou achega económica por parte da Xunta como Administración responsábel da xestión hidrolóxica”, e lamentou que “até o de agora ninguén da Administración autonómica se puxo en contacto co Concello de Fene para coñecer o alcance do acontecido”

O goberno municipal de Fene ten promovido nos últimos anos a redacción de varios proxectos para a mellora da situación, que á súa vez puxo a disposición da Demarcación de Costas do Estado responsable do treito final do río tras o cruce da Avenida Marqués de Figueroa e de Augas de Galicia, organismo con competencias no trazo anterior, onde se veñen producindo as últimas inundacións.

Denuncian desde o goberno local que Augas de Galicia “continúa sen dar información sobre o estado de desenvolvemento do PEGRI (Plan Especial de Xestión de Riadas e Inundacións)”, un documento “fundamental para desenvolver un plan de actuacións fronte as inundacións para os próximos seis anos”.