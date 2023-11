El AMPA del CEIP de Andrade, Pontedeume, denuncia el mal estado del colegio

El AMPA del CEIP Plurilingüe de Andrade, situado en Pontedeume, denuncia que la escuela “está a caer a cachos”, una situación por la que solicitan la ayuda de la Jefatura Territorial de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.

Desde la asociación de madres y padres señalan que “aínda que o profesorado do centro é marabilloso, a escola precisa unha obra porque as instalacións non dan para máis, xa teñen máis de corenta anos”.

“Son tantas as cousas que hai que amañar que é dificil enumeralas todas”, afirman desde la asociación. “As ventás filtran auga, e aínda que se acenda a calefacción escápase a calor, fai moitísimo frío”, explican. Añaden tambien que “a zona pola que saen os nenos de infantil está feita un desastre, hai unha gran zona vallada que non se pode empregar, chea de maleza”.

“A escola ten uns terreos exteriores moi amplos, pero que non se poden empregar no inverno porque non hai ningunha parte cuberta”. “A cativada pasa os recreos turnándose entre a biblioteca e os pasillos porque non teñen onde ir, precisan polo menos un teito na pista para poder empregala cando chove”, reclaman.

Destacan así mismo que “os baños levan sen reformarse dende que se fixo o colexio, están totalmente obsoletos e non hai por onde amañalos”. Tambien enumeran problemas con el mobiliario del centro, baldosas rotas y otras deficiencias similares.

“Non entendemos como a Xefatura Territorial atende outro tipo de peticións mentres que sobre temas tan serios e graves como estes nin nos responden aos correos, xa non sabemos que facer”, señalan, estudiando la posibilidad de convocar mobilizaciones si sus demandas no son escuchadas.