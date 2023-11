El Valdetires Ferrol logra quitarle el invicto al Bembrive

Golpe encima de la mesa del Valdetires Ferrol, tras imponerse por 3-1 a las hasta ahora líderes invictas del Bembrive, en la 9ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

El partido fue muy intenso y disputado desde el primer momento, con el juego en media pista y alternancia en la posesión del esférico, aunque sin ocasiones claras en ninguna de las dos porterías.

A los seis minutos la visitante Laura pudo adelantar a su equipo al quedarse sola delante de la portera Natalia en el borde del área, pero la meta sacaba un buen pie. El Valdetires Ferrol daba la réplica tan solo unos instantes después al contragolpe con un tiro de Carol Senra desde el borde del área por raso, aprovechando un buen pase de Otero, encontrándose también con la portera Ana.

Los dos equipos seguían intercambiándose ocasiones, con un tiro de la olívica Mar al segundo palo en una jugada de falta al borde del área que se le iba por poco, mientras que en la otra área Cristina Caciorgna lo intentaba con un tiro dentro del área por alto.

Las cosas parecía que se le complicaban al Valdetires Ferrol en el minuto 16, al acometer la quinta falta y, al poco cometían la sexta, pero el lanzamiento de doble penalti a media altura de las visitantes se estrellaba en el larguero, por lo que con este 0-0 el partido se llegaba al descanso.

Tras la reanudación las ferrolanas tuvieron una ocasión muy clara para ponerse por delante en el primer minuto con un tiro de Ana López al palo a media altura desde el borde del área. Tras esto, el juego continuaba en media pista, con mucha igualdad, donde ninguno de los dos equipos quería dar su brazo a torcer.

Carol Senra tenía otra buena ocasión a los tres minutos en una falta desde el borde del área que despejaba la portera Ana bajo palos. El esfuerzo de las ferrolanas acababa teniendo recompensa, en una buena jugada por el lateral de Cristina Caciorgna en una jugada por el lateral, logrando regatear a la portera para hacer el 1-0.

Las ferrolanas se encontraban fuertes sobre la pista y tuvieron dos claras ocasiones para ampliar distancias. Primero, en una jugada de Carol Senra en el lateral del área a media altura encontrándose nuevamente con la portera y, posteriormente, Ana López lo intentaba en una falta lateral con un buen centro al segundo palo a Lara al que no llegaba por muy poco.

El Bembrive no bajaba los brazos en ningún momento y en una jugada con varios rechaces dentro del área conseguían el empate con un gol de Mar. Este gol daba alas a las visitantes, teniendo sus mejores minutos y poniendo en aprietos a las jugadoras del Valdetires Ferrol, teniendo la propia Mar una gran oportunidad para darle la vuelta al marcador al quedarse sola delante de la portera Natalia en la frontal del área, pero la meta le adivinaba las intenciones con una gran mano salvadora por raso.

Esto hacía reaccionar a las jugadoras del Valdetires Ferrol, volviéndose a meter en el partido y, tan solo un minuto después, Carol Senra conseguía el 2-1 con un tiro cruzado raso desde el borde del área. Este gol hacía daño a las visitantes que se encontraban con el 3-1 casi sin poder reaccionar con un gol de Pipi en la frontal del área por raso colocado al palo.

Quedaban siete minutos y María salía a la pista como portera-jugadora, pero este juego de cinco no creaba problemas al Valdetires Ferrol realizando una gran defensa, sin conceder ocasiones, suponiendo esto un auténtico quebradero de cabeza para el Bembrive por no ser capaces de romper este juego, mientras el tiempo seguía pasando y las ocasiones tan solo las tenían las ferrolanas con dos tiros a portería vacía que no veían puerta, por lo que este 3-1 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 20 puntos, en el 4º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al Ourense Ontime “B”, en un partido que se disputará el sábado 25, a las 19:30 horas, en el Pabellón de Los Remedios (Ourense).

Valdetires Ferrol: Natalia, Ana López, Carol Senra, Lara, Pipi – también jugaron – Carmen, Vanesa Cataneo, Otero y Cristina Caciorgna.

Bembrive: Ana, Mar, Lucía González, María, Lucía Souto – también jugaron – Iria, Lucía Osorio, Laura, Lucía Casal, Antía y Jessi Lores.

Árbitros: Álvaro Cambeiro Lobato y David Kumor Otero, junto con Berta García Vázquez como asistente (Comité gallego). Sin amonestaciones.

Goles: 1-0 Cristina Caciorgna min.26, 1-1 Mar min.28, 2-1 Carol Senra min.32, 3-1 Pipi min.33.

Pabellón: Esteiro.