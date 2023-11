Ares inicia as actuacións de modernización e mellora na rede de abastecemento de auga potable

O Concello de Ares, co obxectivo de mellora constante dos servizos municipais e a eficiencia no uso de recursos, deu inicio esta semana a un importante proxecto de modernización e mellora na rede municipal de abastecemento de auga potable. As actuacións iniciadas enfócanse en eliminar as perdas de auga, optimizar a xestión do recurso e garantir unha subministración eficiente e sostible para todos os habitantes do municipio.

Olimpia Marcos, concelleira de Urbanismo, expresou que “nun esforzo continuo por mellorar a calidade de vida dos veciños de Ares, o Concello implementou diversas iniciativas para elevar a calidade dos servizos esenciais, tanto nas áreas urbanas como rurais do municipio. Neste contexto, púxose en marcha este proxecto destinado a modernizar a rede de abastecemento de auga potable, incorporando elementos de telemetría e control que permitirán unha xestión máis eficaz do recurso”.

O proxecto inclúe a instalación de contadores de auga conectados a un sistema de telemetría que supervisará os caudais, as presións e detectará posibles fugas. Esta tecnoloxía avanzada permitirá a vixilancia en tempo real da rede, o que facilitará a sectorización e o seguimento do consumo xeral, garantindo un servizo de calidade e eliminando as perdas de auga.

As zonas de actuación inclúen a avenida de Redes, rúa Irmáns Bugallo, rúa San Xosé e avenida Federico García Expósito. As obras nestas áreas comprenden diversos traballos previos, incluíndo a conexión de redes de tubaxes de presión, fresado do pavimento, escavacións en pozos/arquetas e recheo localizado. Ademais, instalaranse compoñentes esenciais como válvulas de comporta, manguitos de unión, filtros, contadores mecánicos de auga e equipos de telemetría para a vixilancia continua de caudais e presións, así como a detección de fugas. Estes equipos, deseñados especificamente para o control de sistemas hídricos, ofrecen características como estanqueidad IP68 reforzada, autonomía de ata 10 anos e comunicación a través de Bluetooth, entre outras vantaxes.

A obra civil complementaria incluirá a construción de arquetas de rexistro e a reposición do firme, asegurando que as melloras non só sexan funcionais senón tamén estéticas. O orzamento para estas actuacións ascende a 49.999,98 euros (con IVE) e será financiado mediante unha subvención outorgada pola Dirección Xeral de Administración Local por un importe de 46.000 euros, proveniente da liña de axudas destinadas a investimentos para a modernización e mellora das redes de abastecemento municipal.

Estímase que o prazo de execución das obras será de tres meses.