Concello de Valdoviño e 30 negocios alíanse nunha campaña de dinamización do comercio

O Concello, xunto a comercios e despachos profesionais, pon en marcha «Valdoviño Comercio Explorer», unha campaña de dinamización da actividade comercial e profesional da Porta do Sol e a súa área de influencia. Un total de 30 dos 38 negocios situados entre a rotonda de Robles e o vial de acceso ao CPI Atios participan na iniciativa, que incluirá unha acción de promoción en redes sociais baixo a marca «Comercio local, o da casa», e unha xincana por parellas coa que animar a visitar os negocios e, de modo lúdico e con premio, coñecer a súa oferta de produtos e servicios.

Comerciantes e profesionais da Porta do Sol protagonizarán a campaña en redes -Facebook e Instagram- ao longo do mes de novembro. Abrirán as portas dos seus negocios para dar a coñecer a súa historia e a súa oferta, demostrando que Valdoviño ten moito máis do que cremos a simple vista. Emprendedores, profesionais veteranos, establecementos de toda a vida con outros de recente actividade únense na campaña para amosar unha oferta de sectores moi variados.

Alimentación, moblería, librería e papelería, mercería, farmacia e ortopedia, perruquería, fisioterapia, podoloxía, odontoloxía, maquinaria, forxa… así mesmo, nas diferentes publicacións ofreceranse pistas para resolver o enigma final da xincana prevista para o 9 de decembro. Un xogo para o que se abrirá inscrición previa, e co que o Concello quere convidar a nenos/as e maiores a visitar os locais e coñecer a súa oferta, contestando a unha serie de preguntas que formularán os propios comerciantes. As parellas que contesten correctamente e no menor tempo posible optarán a cheques agasallo para trocar nos establecementos adheridos.

Unha campaña, en definitiva, coa que alentar o consumo no municipio divulgando a oferta dos negocios e aqueles valores que os definen, como o trato cercano, a atención personalizada e un produto de calidade.

Participan na iniciativa: Herrería Jaime, Frutas Chantarela, Electro Agro Valdoviño, Gran Casa China, Asesoría Tax, Mapfre, Lavandería Valdoviño, Farmacia Casariego, Aliprox, Muebles Valdoviño, Electrodomésticos Nito, Agrogar, Frutas y Hortalizas Nieves e Hijo Juan, Despeluxada Peluquería, Clínica Dental Couce, Con fío de Inés, Ultramarinos Josvy, Talleres Casiano, Clínica Podológica Inés Ferreira, Farmacia Romero Rico, Dia, Pescadería A Nosa Ría, Rainbow Idiomas, Rehafis, Fisioterapia y Salud, Maranello Estilistas, A Tenda da Morriña, Floristería Luz, Librería Xeila, Confitería Campeiras, Loterías Chamba.