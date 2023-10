Debido al mal tiempo se aplaza la IV «Concentración de camións» en Ortigueira

El Concello de Ortigueira ha decido aplazar la IV Concentración de Camións, prevista para este viernes y sábado, 3 y 4 de noviembre, por las malas previsiones meteorológicas para este fin de semana.

El parte meteorológico prevé fuertes vientos y abundantes lluvias para estas fechas , lo que ha provocado que la organización del evento tome esta difícil decisión. El gobierno local ha decidido actuar con la máxima prudencia y optar por su aplazamiento para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Las personas encargadas de la organización muestran su completo pesar por verse obligadas a tomar esta decisión, pero consideran que es “a mellor para todos e todas”. Lamentan, asimismo, las molestias ocasionadas a todas las personas que tenían pensado acercarse este fin de semana hasta el municipio para disfrutar de esta celebración.

Además, agradecen también el trabajo de todas las personas y empresas que colaboran para que pueda desarrollarse.

“É un golpe moi duro para nós e para todas as persoas que cada ano se achegan a Ortigueira para gozar deste espectáculo, pero consideramos que é a mellor decisión e, sobre todo, a máis segura para todas as persoas que participan”, aseguran. “Contra o mal tempo non se pode facer nada, non está nas nosas mans”.

Este miércoles, el comité organizador se reunirá con el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, para buscar las nuevas fechas, que se darán a

conocer a la mayor brevedad posible.