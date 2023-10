Última función do XVI Certame Galego de Bandas de Música no Pazo de Cultura de Narón

A décimo sexta edición do Certame Galego de bandas de música, organizado pola Federación Galega de Bandas de Música Populares, estase a celebrar esta fin de semana no Pazo da Cultura de Narón.

As bandas interpretarán un pasodobre de presentación e, xa en concurso, unha obra de libre de elección e outra de autoría galega proposta pola organización. As obras obrigadas desta edición son as seguintes:

-Sección primeira: Raiolas, de Artur Silveiro García.

-Sección segunda: Metamorfose sobre o Himno Galego, de León Durán

-Sección terceira: Sentimentos, de Francisco José Villaescusa López.

-Sección xuvenil: Xoaniña, de Gerardo Israel Quintas Alonso.

-Sección infantil: Mitos galegos, de Frank J. Cogollos Martínez.

As bandas participantes nesta ocasión son:

BANDA DE MÚSICA DE CALDAS DE REIS

BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA

AGRUPACIÓN MUSICAL DE LIMIA

BANDA DE MÚSICA DE SANTÁDEGA

BANDA DE MÚSICA POPULAR DE TUI

BANDA DE MÚSICA DE LOURENZÁ

BANDA DA ASOCIACIÓN MUSICAL HARMONIA DE PARLA

SINFÓNICA XUVENIL MAESTRO LUPI DE BENAVENTE

BANDA INFANTIL – XUVENIL ACM SEMENTEIRA

BANDA INFANTIL LIRA DE SAN MIGUEL DE OIA

CHICKIBAND DE LIMIA

A sesión desta tarde dará comezo as 16.00 horas e a entrada é de balde.