En rueda de prensa Rey Varela trató sobre el alumbrado de Nadal, ascensor en Mandía, instalaciones deportivas y calle Nueva

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, dio cuenta en la mañana de este lunes en el transcurso de una rueda de prensa de los temas tratados en la Xunta de Gobierno Local relacionados con obras y servicios que afectan al día a día y en los que el gobierno avanza para mejorar la calidad de vida de los ferrolanos.

ALUMBRADO DE NADAL Y DE ENTROIDO

Así, la XGL aprobó la adjudicación a la empresa Creaciones Luminosas SL del contrato de instalación y desinstalación de elementos de Nadal y Entroido para las campañas 2023-2024 y 2024-2025, por el importe total de 166.313,29 euros (21% de IVA añadido). El importe anual total por campaña es de 153.757,12 euros para las fiestas Nadal y de 12.556,17 euros para el Carnaval, IVA añadido.

“Ferrol contará en Nadal con 350 arcadas, 33 árboles decorados y 32 motivos en plazas a los que se sumarán más de 100 arcadas y motivos de Nadal que son propiedad del Ayuntamiento de Ferrol y que instalará la empresa de mantenimiento eléctrico”, avanzó el regidor. En total, suman más de 500 motivos lumínicos.

El plazo de ejecución comprende dos campañas sin prórroga:

•Campaña de Nadal de Diciembre 2023-Enero 2024 y Carnaval 2024.

•Campaña de Nadal de Diciembre 2024-Enero 2025 y Carnaval 2025.

Con respeto a la instalación:

• Campañas Nadal: la instalación deberá estar finalizada en la mañana de 1 de diciembre en la Campaña 2023-2024 y de 29 de noviembre en la Campaña 2024- 2025 (por ser el 1 de diciembre domingo) para proceder al encendido el mismo día por la tarde.

A partir de 8 de enero de cada año se procederá a la desmontaxe que deberá estar finalizada en el plazo de cuatro semanas.

• Campañas Carnaval: la iluminación estará instalada el viernes previo a los días propios de Carnaval y hasta el miércoles de ceniza en las calles del barrio de la Magdalena, y desde ese mismo viernes y hasta después de la celebración del Entierro de la Sardiña (se celebra el viernes posterior al miércoles de ceniza) en la plaza de Ultramar, debiendo estar retirada, a partir de esta última fecha, en un plazo

máximo de 15 días.

Entre las novedades del contrato, “las luces de Carnaval pasa de un contrato menor a este contrato por dos años y las arcadas de Carnaval se pondrán también en el barrio de Ultramar, hasta ahora solo estaban en el centro” y se amplía el alumbrado de Nadal

en 10 arcadas más, reveló Rey Varela.

En la jornada de este martes los ediles de Servicios, Turismo y Fiestas se reunirán con la empresa adjudicataria para seleccionar esas arcadas.

LICITACIÓN ASCENSOR LOCAL AVV MANDIÁ

El segundo asunto tratado en la XGL es un tema fundamental para los vecinos de la parroquia de Mandiá, ya que llevan años esperando por un ascensor.

La XGL aprobó la licitación de la instalación de este aparato por un importe de 77.422,46 euros, tras la actualización del precio inicial que era de 56.000 euros, según se recogía en el primero pliego.

Rey Varela recordó que “en la XGL de 21 de agosto tuvimos que declarar desierta la propuesta del expediente de contratación de estas obras incluidas en el Plan de Obras y Servicios #PO+2021 puesto que los precios estaban desfasados”.

“Iniciamos el nuevo expedente de contratación para que enseguida sea una realidad esta demanda, cumplimos otro compromiso del gobierno”. El plazo de ejecución será de tres meses.

Y el último asunto tratado en la XGL fue la aprobación del expedente de licitación del suministro sucesivo y por precio unitario de diverso material de oficina para las dependencias del Ayuntamiento de Ferrol” por un importe de 12.100 euros (21% IVA añadido) correspondiente a la anualidad de duración inicial del contrato. “Otro servicio más sin contrato que tratamos de regularizar sacándolo a licitación, ya que llevaba desde julio del 2022 en esta situación”, reveló el alcalde, José Manuel Rey Varela.

MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Y comenzaron las preguntas de los representantes de los medios.

Preguntado sobre las recientes inundaciones en el rocódromo de la Malata y si se van a tomar medidas urgentes para subsanar estos problemas Rey Varela señaló que «la verdad es que dado el estado de deterioro por falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas de carácter municipal, incluydndo por supuesto el estadio de A Malata que tiene unas patologías evidentes, lo que tenemos es que plantear una evaluación global pr invdrsiones en las infraestructuras deportivas de la ciudad y en eso estamos trabajando en este momento, porue desde luego, ya digo, podríamos hablar delñl rocódromo, de la Casa del Deporte, del Polideportivo de A M alata..la verdad es que desgraciadamente en este momento llueve en muchas de las instalaciones deportivas municipales y lo que precisamento es una gran inversión en todas ellas.

Como saben en los presupestos que ya han entrado en vigor incluimos una partida importante para inversiones en carácter deportivo y esperamos pronto iniciar el proyecto».

LA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE RUEDA

En relación a lo que Rey Varela esperaba de la reunión que mantendría más tarde con el presidente de la Xunta indio ó que «Ferrol está en un momento estratégico. Nosotros le plateamos a los ferrolanos ue tenemos que aprovechar esta oportunidad para consolidar la relación de nuestra ciudad en todos los ámbitos, y para eso, despuñes de que todos los ferrolanos se uniesen para tener un gobierno estabe precisamos la unión de las diferentes administraciones públicas. Una de ellas más importante es la Xunta de Galicia y por lo tanto yo lo que le trasladaré al presidente de la Xunta es una carpetacon muchísimos proyectos pra esta ciudad y esperamos y deseamos esa colaboración entre administraciones para poner a Ferrol en lo más alto, para quitar conjuntamente adelante proyectos muy importantes para la ciudad.» Señaló también que no iba a detallar esos proyectos, aunque todos estaban recogidos en el proyecto de ciudad durante la campaña electoral. No lo hacía por deferencia al presidente, no quería darlos a conocer sin que antes le entregase ese dossier al presidente Rueda. «Tenemos un proyecto de ciudad y tenemos un gobierno que ya echó adelante el primer presupuesto para poder plasmar en números ese proyecto, nació de los ferrolanos y es conocido, si se repasa lo que para mi es un compromiso diario con los ciudadanos» manifestó el regidor.

SE MODIFICARÁ EL PROYECTO DE LA CALLE NUEVA, EN ULTRAMAR

Sobre la reunión que mantuvo sobre el Plan de Barrios con la directiva de la asociación de vecinos de Ultramar y en relación a si se iba a seguir con el proyecto de la calle Nueva, algo similar a lo que se está haciendo en la calle de la Iglesia, y al que se opnen muchos vecinos, hosteleros y comerciantes de esa zona Rey Varela señaló que «Lo importante de los proyectos es que estén en consonancia con lo que quieren los vecinos. En mi experiencia de acietos y de errores desde luego creo que lo más importante cuando se aborda un proyecto es hacerlo en consenso con los vecinos, no se deben hacer obras públicas que no estén respaldadas por la opinción delas personas que las van a disfrutar. y dentro de ese tema puedo decir que lo comentamos con los vecinos y en este momento estamos tratando de modificar el proyecto para que se corresponda de una manera más general a la opinición de las personas que viven en el barrio de Ultramar».