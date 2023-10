El Consello de la Sociedad Mixta de Turismo Ferrol acordó el cese de la gerente

El Consejo de la Sociedad Mixta de Turismo Ferrol acordó este lunes, día 9, la extinción del contrato de alta dirección de la gerente, María Luisa López. que tiene fecha de 21 de febrero de 2011. La extinción se lleva a cabo al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Octava del RD Ley 3/12 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del comprado laboral y la cláusula 8ª del referido contrato de alta dirección, por desestimento del empresario, en este caso de la Sociedad Mixta de Turismo Ferrol.

La comunicación se realizó este lunes con el preaviso máximo de tres meses establecido en el contrato suscrito en su día entre las partes, por lo que quedará extinguido el 9 de enero del 2024.

Todo ello en línea de no estar conformes con su gestión, no solo el partdo gobernante, PP, sino tambien el PSOE, ya que ambnos partidos apoyayaron el cese en la reuniòn de este martes , no así el BNG y Ferrol en Común que se abstuvieron. Desde hace tiempo la gestión de la gerente era muy criticada y así hace dos años fue el propio PSOE el que intentó darle el cese.

El PSOE a favor, pero responde

La edil socialista. Eva Martínez Montero, manifestó que el grupo socialista solicitó en la mañana de este martes en la comisión informativa de Turismo que todo lo que alcance a la decisión de cesar a la gerente de la sociedad mixta de turismo de Ferrol, acordada el lunes por el consejo de administración de la misma, pase previamente por dicha comisión. La concejala Eva Martínez recordó que, a pesar de que hace un mes había hecho la misma petición, «el grupo de gobierno decidió de forma unilateral y oscurantista llevar el cese de la gerente a un consejo, convocado el viernes pasadas las dos de la tarde para la mañana del lunes».

Indicó que en la comisión manifestaron que estaban a favor del cese apuntando que «el grupo socialista es coherente con lo que piensa, y lo que piensa es el mismo hace cuatro años, dos o quince días, por lo que votamos con lo que creemos que vamos a ayudar más al desarrollo turístico de nuestro municipio».

Finalmente, el grupo socialista manifestó la necesidad de darle una vuelta, aprovechando este cese, al funcionamiento de la sociedad mita «si realmente apostamos por el turismo como uno de los motores económicos de Ferrol». Para eso, y en línea con lo solicitado en la comisión de este martes, piden la participación activa de todos los grupos de la corporación y representantes del sector.