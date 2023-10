Rey Varela, si es necesario usen las palabras…

José Carlos Enríquez Díaz

«Si es necesario usen las palabras…» Esta es parte de una frase atribuida a Francisco de Asís. La frase completa fue, “Prediquen el evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras,”

Rey Varela es un alcalde “con pasión” por la política, un político vocacional y se está mostrando, asimismo, convencido de que será un servidor público. La política de nuestra ciudad necesita de hombres y mujeres que, frente a la permanente búsqueda de genialidades pasajeras, crean en el trabajo de todos los días, aunque haya días en que ese trabajo sea difícil, ingrato o aparentemente invisible. Más que nunca, la política de nuestro país necesita verdaderos servidores públicos. No voy a decir que José Manuel sea uno de ellos, pero sí que creo que los hechos demostrarán que así es. Solo cien días después de tomar el bastón de mando de la ciudad, sería irreverente no esperar a que cumpla su contrato con los ferrolanos para que sean los hechos los que hablen.

Así pues, José Manuel Rey Varela afirma:”La gran oportunidad que me han dado los ferrolanos con la mayoría para gobernar es precisamente el poder demostrar con hechos y no con palabras que estoy entregado a la gestión y a la defensa de los intereses de Ferrol y que hay cosas que aquí tardaban meses o años en aprobarse que hechos conseguido aprobar en cien días, por ejemplo…unos presupuestos”. Hemos reabierto el primero de los comedores senior, hemos aprobado un plan de contingencia para reducir las listas de espera de la ayuda en el hogar y en este momento a diferencia de lo que pasaba hace cien días no hay ningún grado tres, que son los que mayor dependencia tienen, en esas listas para que tengan el servicio de ayuda en su casa, y en tercer lugar las obras de la residencia del Bertón ya están iniciadas porque han sido desbloqueadas en esos cien días, después de años de espera…» añade, pero aún hay más… con el gobierno municipal está en estudio el pasar de nuevo a 50 km/h. en Catabois, avenida Esteiro y Carretera Castilla tan solicitado por los ciudadanos que tienen que pasar todos los días con velocidad de entierro…, autorizar la licencia de obras para la nueva residencia de Mayores en O Bertón, roza mecánica en la zona rural, gestionar que la Xunta continúe con el Plan Resurbe en Ferrol Vello, gestionar la adjudicación por la Xunta del nuevo colector del Rio Sardiña en Serantes, apertura de la bibiloteca municipal por las tardes.

Estimado José Manuel, me duele observar cómo las ideologías que encarnan los partidos de izquierda convierten el acoso y derribo a la Iglesia (o a todo lo que huela a religión) en uno de sus objetivos primordiales…, como si el único o principal problema se originase en este espacio, dilapidando energías en esta tarea y, sobre todo, desperdiciando aspectos fundamentales de la praxis cristiana. Recuerdo muy bien los insultos de un alcalde al decirme que ”tiña moitos demos dentro e debía beber moitos grolos de auga bendita para botalos fora…» A Ferrol en Común le encanta generar polémicas donde no las hay, como en el caso de la Semana Santa Ferrolana, en el que minusvaloró la única fiesta de Interés Turístico Internacional y de mayor tradición de Ferrol.

El partido que prometía luchar contra las injusticias de los desahucios, permitió que una familia fuese desalojada y puesta en la calle con un recién nacido y eso que un gobierno está para resolver los problemas de los vecinos, y no para generarles más conflictos. Ferrol se declaraba en el pleno de febrero ciudad libre de desahucios.

En principio, vida pública se identifica con la política y ésta con los poderes propios de la estructura pública, desde el municipio al Estado.

La naturalidad que se pide al cristiano en los asuntos temporales –por lo tanto en la vida pública– es, junto con la mentalidad laical, la coherencia de fe y de vida cristiana.

Vivimos en un país donde reina el “haz lo que digo pero no lo que hago”. Y a pesar de que la incoherencia genera desprestigio en todos los campos de la vida, a ellos parece que les da lo mismo. Sencillamente, porque ni les importa ni les afecta.

Quizás necesitemos para Ferrol personas como tú, gente luchadora que sepa que esto no es para apoltronarse, sino para construir lo mejor de sí mismo.

Vivir de la política crea tanta o más adición que la droga. Raras son las personas vividoras de la política que libremente se desenganchan. Creo que se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos…

Conviene distinguir, como hace Max Weber, entre vivir para la política -casos excepcionales- y vivir de la política, la mayoría de los casos

Un buen alcalde ha de ser, ante todo, una persona entregada a hacer el mayor bien para los demás y para su ciudad, lo cual supone haber superado los intereses y privilegios particulares y del poder; por eso, dice Platón que el poder solo se debería conceder a los hombres que no lo adoran. Evidentemente, un buen alcalde no se apega al sillón y al bastón de mando; al contrario, sabe irse en el momento oportuno, un mal alcalde no sabe irse nunca, sino cuando le echan.

Bien, José Manuel, nunca es tarde si la dicha es nueva, siempre será tarde si la derecha es vieja. Da un paso adelante, no se trata de sobrevivir a los escombros, sino de construir un Ferrol moderno del siglo XXI.