La subdelegada del gobierno visitó en Mañón el Escolar de Freitido que se rehabilitará como Casa do Maior

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se desplazó este jueves hasta el Ayuntamiento de Mañón para visitar el Escolar de Freitido, que gracias a los Fondos de Transición Justa se rehabilitará para convertirse en la Casa do Maior. La rehabilitación

financiada al 100% con cargo a estos fondos y tiene una inversión de 304.046 euros.

Durante la visita estuvo acompañada por la Agente del Territorio del Instituto para la Transición Justa, Nuria Álvarez, y el alcalde de Mañón, Alfredo Dovale.

El Escolar de Freitido fue fundado por los emigrantes de Mañón en la Habana y tenía como fin fomentar y difundir la educación gratuita en su tierra natal. Gracias a la inversión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el ayuntamiento destinará este emblemático edificio a la atención y cuidados de los mayores del municipio.

Durante su visita a Mañón, la subdelegada del Gobierno remarcó el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los ayuntamientos afectados por el cierre de la central de las Pontes y Meirama aseguró “que los compromisos de este Gobierno no quedan en palabras ni en papeles se cumplen, se materializan cómo pueden comprobar los vecinos y las vecinas de Mañón”.

Además de As Somozas los fondos del convenio de Transición Justa llegan a otros 11 ayuntamientos de la provincia afectados por los cierres de las centrales de As Pontes y Meirama. Cabanas, Ferrol, Cerdido, Mañón, Moeche, San Sadurniño, Ortigueira, As Somozas, Cerceda, Ordes y Tordoia son otros de los municipios beneficiarios de estas ayudas que en total suman 11,3 millones de euros.

La subdelegada del Gobierno hizo hincapié en la importancia de que gran parte de estos proyectos se desenvuelven en municipios de reto demográfico como es el caso de Mañón. Precisamente, uno de los objetivos de estos fondos es conseguir atraer población a estos municipios que en los últimos años sufrieron un descenso en el número de habitantes.