Puesta en marcha en Cerdido del servicio de Madrugadores

El Ayuntamiento de Cerdido pone en marcha este lunes 2 de octubre el servicio de Madrugadores para este curso, con una notable reducción de precio después de la ayuda facilitada por la administración local.

Un total de 7 niños podrán desayunar en el CEIP A Barqueira en horario de 07:45 a 09:45 horas todas las mañanas, facilitando la conciliación laboral de las familias en el municipio.

El Ayuntamiento, durante este curso, subvencionará la mitad del coste de este servicio, reduciendo su coste de 80 a 40 euros, incentivando que nuevos niños se incorporen a este programa con el paso de los meses.

Según indica el regidor, Alberto Rey “un dos nosos eixos políticos como equipo de goberno é a aposta pola educación, por iso traballamos co fin de mellorar e facilitar as condicións no día a día para a nosa veciñanza”.

“Co abaratamento deste servizo buscamos mellorar a conciliación laboral e familiar dos nosos veciños, intentando que todas as persoas que o precisen poidan gozar del. Así mesmo, procuramos que nos vindeiros meses os usuarios e usuarias deste servizo aumenten”, asegura.