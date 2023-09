O BNG de Ferrol propón unha emenda ós orzamentos para a conservación e posta en valor dos restos da rúa San Francisco

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol, presentou unha emenda ao documento de orzamentos municipais do goberno do PP para o ano 2023 para o desenvolvemento dun estudo arqueolóxico e a redacción dun proxecto de conservación e posta en valor dos restos arqueolóxicos da rúa San Francisco por valor de 100.000€

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, sinalou «esta emenda busca contar co financiamento necesario para poder poñer en valor estes restos arqueolóxicos e situase na liña, xa proposta polo BNG, de desvincular estes restos do proxecto de urbanización da rúa para non comprometer a perda do financiamento dos traballos»

O BNG demanda «desvincular os restos atopados na rúa San Francisco do proxecto de urbanización da rúa, de tal modo que non se comprometan a súa execución por non supoñer nin o 10% do conxunto do proxecto de urbanización desta rúa»

Por este motivo o BNG propón «incorporar aos orzamentos deste ano 2023 unha partida económica de 100.000€ para o desenvolvemento do proxecto de urbanización da Praza Vella do que forme parte a posta en valor dos restos da muralla medieval atopados na rúa San Francisco»