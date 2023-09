Cuatro jóvenes condenados por agresión sexual a una menor en un domicilio de Ferrol

El Juzgado de Menores de A Coruña ha condenado a cuatro jóvenes, vecinos de Ferrol, acusados de un delito de agresión sexual a otra menor, hechos ocurridos en el domicilio de uno de ellos el pasado 4 de marzo. La Magistrada-Juez ha impuesto penas de internamientos efectivo en régimen semiabierto de 12, 10 y 9 meses.

Las alegaciones del Ministerio Fiscal

Una vez leído el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal al que se adhirió la acusación particular, los cuatro menores expedientados reconocieron la autoría de los hechos objeto de acusación. Y en base a la conformidad alcanzada la fiscalía modificó la medida inicialmente de solicitud de pena en los siguientes términos: Para dos de ellos la medida de 12 meses de internamiento en régimen semiabierto, a cumplir 9 meses de internamiento efectivo y 3 meses de libertad vigilada. Y la medida accesoria de obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual y a un programa de educación en igualdad. Para un tercero la medida de 9 meses de internamiento en régimen semiabierto, a cumplir 7 meses de internamiento efectivo y 2 meses de libertad vigilada. Y para el cuarto de los acusados 10 meses de internamiento en régimen semiabierto, a cumplir ocho meses de libertad vigilada y 2 meses de libertad vigilada.

Para los cuatro se señala que los meses de internamiento serán con la finalidad de trabajar aspectos como capacidad empática, respeto a los derechos de los demás, asumir las consecuencias de sus actos, asertividad, control y contención de impulsos sexuales y entrenamiento en habilidades sociales y la medida accesoria de obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual y a un programa de educación en igualdad.

La acusación particular se adhirió a las medidas peticionadas por el Ministerio Fiscal. Medidas con las que se conformaron los cuatro menores y sus respectivos letrados ratificaron la conformidad.

Relato de los hechos

En su escrito el Ministerio Fiscal dio como probado que en su escrito de alegaciones al que se adhirió la acusación particular, leído en el acto de la audiencia y que han sido reconocidos por los menores expedientados se considera probado y así se declara que en la tarde del día 4 de marzo del 2023, los cuatro menores se encontraban en el domicilio de uno de ellos. En dicho domicilio, además de otros menores se encontraba la también menor objeto de la agresión. En un momento dado dos de los menores cogieron a la joven por los pies y por los brazos cuando se encontraba en el pasillo de dicha vivienda, y la llevaron balanceándola al dormitorio principal de la vivienda. Una vez allí, la tumbaron encima de la cama, y en el recorrido hasta dicha habitación, la menor gritaba para que pararan. En la habitación, los cuatro acusados comenzaron a realizarle distintos tocamientos a la también menor. Al entrar en la habitación, los menores cerraron la puerta y apagaron la luz. Ante los gritos de chica acudieron a la habitación dos menores que se encontraban en dicha vivienda, abriendo la puerta y auxiliándola para que pudiera salir de la habitación.

En base al acuerdo alcanzado la acusación particular redujo a 3000 euros la indemnización en concepto de daño moral, de las que según manifestó el letrado de la acusación particular en la audiencia celebrada, tres de los menores abonaron su parte (750 euros) cada uno, quedando pendiente la cantidad de 750 euros que abonará el cuarto como responsables civil directo y solidariamente sus padres como titulares de la patria potestad en la fecha de los hechos. En la audiencia celebrada los cuatro menores y sus respectivos padres, mostraron conformidad al abono de la cantidad acordada con la acusación particular. La responsabilidad civil de cada menor es solidaria respecto de la cuota de los otros menores copartícipes en los hechos. Quedando a salvo el derecho de repetición contra los demás responsables condenados en esta resolución con igual grado de participación.

La acusación particular ha llegado al acuerdo con las partes de fijar la cuantía de las costas de la acusación particular en 2.000 euros , es decir a abonar 500 euros cada uno de los jóvenes.

Las solicitudes de sentencias pedidas por el Ministerio Fiscal fueron ratificadas por la Magistrada-Juez del Juzgado de Menores de A Coruña

Denuncia familiar

Una vez ocurridos los hechos el sábado 4 de marzo de este año el caso se inició después de que la menor afectada por la agresión sexual acudiese a comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón acompañada de sus padres para relatar los hechos.

La menor señaló entonces que eran las 21.30 cuando el grupo de amigos decidió acudir a casa de uno de ellos «porque sus padres no estaban en el domicilio», según consta en el atestado policial .

La joven aportó en la denuncia la identificación del menor que vivía en la casa y su número de teléfono. También ofreció los datos personales de otros jóvenes más, todos varones.

Según avanzó la menor en un programa televisivo de carácter nacional los denunciados son “integrantes de las categorías inferiores de un conocido equipo de fútbol local”. Consultada la entidad deportiva, aseguró desconocer los hechos “de los que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación”.

En la misma declaración en comisaría, la joven abrió la puerta a que se investigase a los denunciados por otros hechos similares. Ella dijo que es la primera vez que le sucedía algo así, pero aportó los nombres, apellidos y números de teléfono de al menos otras cuatro chicas más a los que el mismo grupo de chicos había tratado de hacer lo mismo que a ella.