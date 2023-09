A Xunta aproba un proxecto dunha nova glorieta en Narón cun investimento de 935.000 euros

O Consello da Xunta aprobou este xoves o proxecto para a construción dunha glorieta no punto quilométrico 4+120 da AC-116, no Val, e da conexión co polígono empresarial Río do Pozo, no Concello de Narón.

O investimento que o Goberno galego destinará a esta nova actuación no municipio coruñés roldará os 935.000 euros, incluíndo o pagamento dos 8 predios necesarios para impulsar estas obras.

O obxectivo é a mellora da seguridade viaria na estrada AC-116, na súa intersección coa estrada provincial DP-5408 no Val, mediante a execución dunha glorieta e da conexión da dita estrada autonómica co polígono empresarial Río do Pozo, para o que se executará unha segunda glorieta no quilómetro 3+630.

A aprobación definitiva deste proxecto por parte do Executivo autonómico leva tamén aparellada a declaración de utilidade pública, pola que se dispón a urxente ocupación dos terreos necesarios para executar esta intervención. A superficie de expropiación será de 275,38 m 2 en solo urbanizado e 4.331,80 m 2 en solo rural.

En concreto, a intervención consiste na construción dunha glorieta, no citado punto 4+120 da AC-116, na intersección coa vía provincial DP-5408 e co viario local de acceso á zona de costa.

Mediante esta intervención búscase mellorar a seguridade viaria na zona do Val, substituíndo a actual intersección en cruz con carrís centrais de xiro á esquerda e cuñas de aceleración e deceleración.

Ademais, e para completar a intervención, inclúese a execución dunha segunda glorieta sur e o novo acceso ao polígono do Río do Pozo: situarase no quilómetro 3+630 da AC-116, no que será a intersección co novo viario de acceso ao polígono. Conectarase deste xeito a AC-116 coa autovía Ferrol-Vilalba (AG-64 ) a través do polígono.

Esta nova conexión está prevista no Plan sectorial da rede viaria de Ferrol e área de influencia, cuxa actualización foi aprobada pola Xunta de Galicia, e evitará o paso do tráfico pola estrada provincial DP-5408 en Santa Margarida, beneficiando así aos seus veciños.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade convocará os actos expropiatorios no último trimestre de ano e no primeiro de 2024, co obxectivo de licitar as obras no vindeiro ano. A actuación ten un prazo de execución de 12 meses.

O Goberno galego continúa mellorando a rede viaria autonómica para reforzar a seguridade e a comodidade dos usuarios, así como para a apoiar o desenvolvemento económico e o tecido industrial.