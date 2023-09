Concello de Neda e Asociación Galega de Escritores e Escritoras sacan as súas obras á rúa

Escritores e escritoras de Ferrolterra sacarán as súas obras á rúa este domingo 17 en Neda para achegar a súa literatura á cidadanía, a través de novos espazos nos que compartir e intercambiar experiencias lectoras co público ao redor das súas publicacións.

A iniciativa, baixo o nome “Literatura na Rúa”, está organizada pola Asociación Galega de Escritores e Escritoras coa colaboración do Concello de Neda e do Estanco de Neda

Conta coa escritora local Sara González Veiga como coordinadora, e na cita participarán Clara Ventura, Miguel Castro, Micaela Barbeito, Isabel Ramos, Juan José Lada Vilariño, Antonio D`Tenerife, Lucía Otero, Ana Julia Martínez e a propia Sara González Veiga.

Ademais de manter esas conversas literarias, os autores porán á venda as súas obras e asinarán exemplares.

Será no porche da Casa das Palmeiras, a cuberto por se as condicións climatolóxicas non acompañan, en horario de mañá, de 11:00 a 14:00 h, e de tarde, de 17:30 a 20:30 h.