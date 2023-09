El Seven Seas Navigator arribará al Puerto de Ferrol este lunes

Un nuevo crucero visita Ferrol, se trata del Seven Seas Navigator, un hotel flotante de 28.803 tn. y 172 mts. de eslora que arribará a la zona portuaria mañana lunes, aproximadamente a las 10,00 horas, proveniente de Bilbao, permitiendo así que sus huéspedes puedan visitar la ciudad departamental durante unas horas, antes de zarpar rumbo a O Porto esa misma tarde, sobre las 19,00 horas.

El Seven Seas Navigator es un crucero de lujo operado por Regent Seven Seas Cruises, filial de la famosa Norwegian Cruise Ltd. y es el único buque de su clase, no tiene naves hermanas.

Este buque de 8 cubiertas, cuenta con un espacio considerable para sus 490 pasajeros, con amplísimas suites, que van desde la DeLuxe Veranda de 23,5 metros cuadrados, a los 112 de la Master Suite, pasando por suites Concierge, Penthouse, o las 6 regias suites. El noventa por ciento de sus camarotes tienen sus propias terrazas privadas, dotadas de todo tipo de confort, que va desde un minibar gratuito, flores frescas, albornoces y zapatillas, además de artículos de baño de lujo. Las de categorías superiores ofrecen incluso delicadezas como uso gratuito de IPAD, canapés, champagne o bombones belgas y mayordomo.