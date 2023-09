El Club Ferrol Atletismo retoma su actividad el día 11 en A Malata

El Club Ferrol Atletismo comienza los entrenamientos recibiendo nuevamente a sus atletas de diferentes categorías el día 11 de Septiembre a partir de las 17.00 de la tarde en las pistas de A Malata.

CATEGORIAS

-Sub 8 /Sub 10 entrenarán dos días a la semana (A Malata) lunes miércoles de 17.00h a 18.30h.

-Sub 12/Sub 14 entrenaran tres días a la semana (A Malata). Lunes, miércoles y viernes de 17.00h.a 18,30h.

-Sub 16,Sub 18, Sub 20, Sub 23, Senior, entrenarán cuatro días a la semana (A Malata). Lunes, martes, jueves y viernes de 18,30h a 20,00h.

Alternativamente estas últimas categorías también tienen el pabellón del “CEIP Pazos” los viernes en el mismo horario.

Para cualquier información respecto a las escuelas se pueden dirigir a Marcelo 649981839, Tomas 636035252, Victor 616396593 ó en el mail del club Clubferrolatletismo@ gmail.com