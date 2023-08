Inscrición en Narón nas actividades permanentes da Ludoteca municipal da Solaina

A concelleira de Bibliotecas do Concello de Narón, Olga Ameneniro, anunciou a apertura este venres 1 de septembro do prazo de matrícula para inscribirse no curso 2023-2024 da Ludoteca municipal da Solaina, ubicada no número 2 da rúa Cardenal Cisneros.

A edil explicou que se ofertan un total de vinte prazas para menores de 3 a 6 anos; outras vinte para os de 7 a 12 e quince para os de dous anos. “Este espazo socioeducativo de socialización dos menores a través de xogos, xoguetes e libros é un recurso máis municipal de cara a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral e tamén un espazo de ocio e aprendizaxe para os menores”, asegurou a concelleira.

As quendas de inscrición terán prioridade as usuarias e usuarios que se anoten a tempo completo, son: luns, mércores e venres de 16.00 a 19.00 horas; martes e xoves de 16.00 a 19.00 e luns e martes de 18.00 a 19.00 horas. As instalacións permanecen abertas todo o ano excepto o mes de agosto.

As solicitudes de praza e matrícula deben realizarse na propia ludoteca de luns a venres en horario de 13.00 a 14.00 horas ata o 8 de setembro e de 19.00 a 20.00 a partir do día 11.

As persoas que desexen máis información poden desprazarse ao centro os citados días e horarios ou contactar a través do correo electrónico: ludoteca@naron.es, no teléfono 981 389 284 ou no Facebook (Ludoteca municipal de Narón)