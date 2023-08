En Narón el PP critica por el retraso en obras de aparcamientos y el gobierno local responde

«Un año después de la formalización de los contratos para habilitar los aparcamientos de proximidad de A Gándara y Piñeiros, Narón sigue sin contar con los espacios reservados al estacionamiento en esas ubicaciones. Y todo a pesar de que el plazo de ejecución previsto para ambas obras era de cuatro meses» señala en un comunicado el PP naronés..

Por lo tanto, el Partido Popular de Narón pide explicaciones sobre los porqués de este retraso de más de ocho meses. «El hecho es de especial gravedad teniendo en cuenta que están a punto de comenzar un nuevo curso escolar y la temporada deportiva y se trata de dos espacios claves para la comodidad de las familias a la hora de acercar a los más jóvenes a instalaciones como el Campo de fútbol Cadaval o al Pabellón Polideportivo y al CEIP A Gándara, entre otras».

Actualmente, ambas instalaciones se encuentran todavía lejos de su finalización definitiva a pesar de que las obras licitadas, tal y como se puede comprobar en la formalización del contrato, incluían únicamente un trabajo de pavimentación, otro posterior de reconstrucción y uno final de instalación de sistemas de tuberías.

“Lamentamos una vez más la falta de agilidad de todo lo que tiene que ver con este gobierno de TEGA, que no pone en marcha proyectos y, cuando lo hace, no está encima de ellos para exigir un mínimo cumplimiento de los plazos. No se puede permitir, tras una inversión del dinero de los vecinos, que dos instalaciones que deben dar un servicio a la comunidad continúen sin estar disponibles”, Recuerda el PP «que otro aparcamiento como el del centro de salud sigue sin estar disponible”.

Responde el gobierno local

Por su parte el grupo de gobierno local naronés señala ante la nota del PP que «con respecto a unha informacion sobre os estacionamentos disuasorios dende o concello manifestase o seguinte:

A empresa solicitou diferentes ampliacións de contrato que se concederon seguindo o procedemento nestes casos.

Actualmente as obras están en execucións e o Concello prevé mecanismos nestes casoso para penalizar no caso de que o retraso sexa imputable á empresa»