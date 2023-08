Vila do Conde dará nombre a la futura plaza ubicada en el mercado de la Magdalena de Ferrol

El pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó este jueves iniciar el expediente para la denominación del espacio comprendido entre la plaza del carbón y el edificio de la pescadería de Ucha como plaza del Rancho da Praça–Rendilheiras de Vila do Conde.

Ferrol y Villa do Conde tienen en lazos de hermandad que se formalizaron oficialmente en el año 1973, pero que son consecuencia de las relaciones culturales que se iniciaron en los años treinta del siglo pasado cuando comenzaron los contactos entre dos agrupaciones singulares de las dos ciudades: el Rancho da Praça de Vila do Conde y el Real Coro Toxos e Frores de Ferrol. Estas formaciones fueron las impulsoras de esta hermandad y los verdaderos mantenedores de esta relación. Un reconocimiento que la Cámara Municipal de Vila do Conde quiso hacer público dedicándole una calle, con motivo de este 50 aniversario del hermanamiento, al Real Coro Toxos e Frores que fue inaugurada el pasado día 22 de julio, coincidiendo con los actos institucionales de dicha conmemoración en la ciudad lusa.

Ahora el Ayuntamiento de Ferrol, tras un junta de portavoces en la que se acordó por unanimidad, dará el nombre de plaza de Rancho da Praça-Rendilleiras de Vila do Conde al espacio comprendido entre alameda del carbón y el edificio de pescadería de Ucha.

Alcalde Honorario de Ferrol

La experiencia adquirida a lo largo de este medio siglo viene demostrando la trascendencia que tienen las relaciones bilaterales entre distintos países en la sociedad actual y, particularmente, entre Galicia y Portugal. Por esta razón, teniendo en cuenta la extraordinaria importancia que tiene para nuestra ciudad contar con una representación que defienda nuestros intereses delante de las máximas instancias políticas, económicas y sociales del país vecino y que coordine las relaciones entre las dos ciudades, se estableció que todos los presidentes de la Cámara Municipal de Vila do Conde fueran nombrados alcaldes honorarios de Ferrol por entender que, cómo máximos representantes de nuestra ciudad hermana, eran las personas más idóneas para desempeñar esta función.

Así se vino haciendo hasta esta fecha; Los tres últimos presidentes de la Cámara Municipal de Vila do Conde que recibieron esta distinción fueron: Fernando Manuel dos Santos Gómez (año 1981), Mario Hermenegildo Moreira de Almeida (año 1998) y María Elisa de Carvalho Ferraz (2014). Por eso, con el objeto de dar continuidad a esta disposición el pleno aprobó conceder el título de alcalde honorario de Ferrol al presidente de la Cámara Municipal de Vila do Conde, Vitor Manuel Moreira Costa.