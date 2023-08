Ferrol homenajeó a Vila do Conde en el 50 aniversario de su hermanamiento

El Ayuntamiento de Ferrol homenajeó en la mañana de este jueves, día 31, al municipio luso de Vila do Conde cuando se conmemora el 50 aniversario del irmanamento entre ambas ciudades.

Los actos comenzaron en la primera planta del Teatro Jofre con la recpeción por parte de la corporación ferrolana presidida por el alcalde, José Manuel Rey Varela, al presidente, Vitor Manuel Moreira, y otros miembros de la Cámara Municipal de Vila do Conde, así como a los presidentes y representantes del Real Coto «Toxos e Froles«, y del Rancho das Rendilheiras da Praça de Vila do Conce.

Tras el recibimiento, firma en el libro de oro y los asistentes se desplazaron al salón del propio teatro en donde se celebró el acto de hermanamiento.

Lealtad y cariño

“Cinco décadas de respeto institucional, de lealtad y, sobre todo, de cariño. Son las bases para poder mantener esta relación de hermanas durante tanto tiempo”, señaló el alcalde de Ferrol.

José Manuel Rey Varela agradeció al Rancho da Praça, el rancho más antiguo de Portugal, y al Real Coro «Toxos e Froles», el coro decano de Galicia, su relación cultural de hace 50 años y que dio fruto a este hermanamiento. “Sois los verdaderos artífices de esta destacada unión de Vila do Conde y Ferrol”.

Aquellos que presenciaron la primera actuación de Rancho de Praça en el año 1935 en Ferrol, poco podían imaginar que ambas formaciones estarían tan unidas tanto tiempo después. Los lazos de unión entre ambas ciudades se consolidan en 1973 cuando, a través de un acuerdó, se estableció el nombramiento del presidente de la Cámara Municipal de Vila del Conde, Hijo Adoptivo de Ferrol, y este jueves se volvió a renovar.

Reconocimientos

Rey Varela recordó que hace un mes una representación municipal de Ferrol se desplazó a Vila do Conde para participar en los actos institucionales de este hermanamiento y rindieron homenaje al «Toxos e Froles», al darle el nombre del decano de los coros de Galicia a una plaza. “Hoy Ferrol está encantado de recibiros y de compartir lo que tenemos, lo que nos une como la riqueza de nuestra diversidad cultural y lingüística y la conservación del patrimonio cultural”.

Durante el transcurso del acto y de manera simbólica, los regidores de Ferrol y Vila do Conde descubrieron la placa que se instalará en la futura plaza que llevará el nombre de «Rancho de la Praça- Rendilheiras de Vila do Conde».

En su intervención el regidor también tuvo palabras de agradecimiento para las personas que desde sus cargos, primero en la Cámara Municipal y ahora en la Asociación para la Defensa del Artesanato y Patrimonio de Vila do Conde, son grandes defensores y estrechos colaboradores de las relaciones institucionales entre Ferrol y Vila del Conde como son Antonio Saraiva Dias, vareador (concejal) y vicepresidente en la primera Cámara Municipal democrática en 1976 y Carlos Barros Laranja, miembro de la Asamblea Municipal durante 35 años.

Rey Varela se comprometió a “seguir juntos trabajando, fomentando el intercambio de experiencias y compromisos en cualquiera campo que pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, alimentando esta hermandad con el diálogo, con la colaboración institucional y cultural”.

En su intervención el regidor recordó al escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester que decía “las cosas solo dejan de existir cuándo se deja de creer en ellas” finalizando con el compromiso de «nosotros no dejaremos de creer en esta relación, de trabajar codo a codo con nuestros hermanos de Vila do Conde en proyectos que nos unan y que nos permitan crecer como pueblo que estrechen, aun más se cabe, nuestros lazos y sean un ejemplo para las generaciones futuras. Porque cómo decía José Saramago “el viaje no finaliza jamás, solo los viajeros finalizan, por eso, hermanos deseamos que el viaje continúe 50 años más”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Municipal de Vila do Conde, Vitor Manuel Moreira, aseveró que ambas localidades “son perfectamente conscientes de esta realidad que nos rodea, y por eso sienten la necesidad de dar pasos importantes para su incorporación a organizaciones más grandes en las que puedan ver amplificada su voz y potenciar buena parte de sus aspiraciones”.

Alcalde honorario de Ferrol

Asimismo en el transcurso del acto se hizo recordando que en el pleno de la corporacion municipal celebrado a primas horas de la mañana de este mismo jueves se aprobó un acuerdo, por unanimidad en el que se señala que «se estableció que todos los presidentes de la Cámara Municipal de Vila do Conde fueran nombrados alcaldes honorarios de Ferrol por entender que, cómo máximos representantes de nuestra ciudad hermana, eran las personas más idóneas para desempeñar esta función.

Así se vino haciendo hasta esta fecha; Los tres últimos presidentes de la Cámara Municipal de Vila do Conde que recibieron esta distinción fueron: Fernando Manuel dos Santos Gómez (año 1981), Mario Hermenegildo Moreira de Almeida (año 1998) y María Elisa de Carvalho Ferraz (2014). Por eso, con el objeto de dar continuidad a esta disposición el pleno aprobó conceder el título de alcalde honorario de Ferrol al presidente de la Cámara Municipal de Vila do Conde, Vitor Manuel Moreira Costa.

El diploma acreditativo le fue entregado por el alcalde ferrolano.

Asimismo se entregaron unos recuerdos del acto del 50 anib¡versrio del hermanamiento a los presidente del «Toxos» y «A Praça».

FESTIVAL EN ARMAS

Para las 19.00 horas, en la plaza de Armas,esta previsto celebrar un festival folclórico a cargo del Real Coro Toxos e Froles y el Rancho da Praça de Vila do Conde, entidades promotoras de la hermandad Ferrol-Vila do Conde.