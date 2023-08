Complicada operación, en la zona del Belelle, en Fene, para rescatar a una joven que se cayó y rompió los tobillos

Una difícil operación de salvamento fue la realizada en las primeras horas de la tarde de este miércoles por miembros de distintos servicios de seguridad y urgencias que lograron rescatar a una joven senderista que se había caído en la zona de las Pozas da Serpe del río Belelle, en la parte correspondiente al concello de Fene, en Sillobre. La accidentada posiblemente sufrió una rotura de ambos tobillos.

Todo sucedió cuando una pareja de senderistas, un joven canario de 20 años y su pareja, una chica de 19 años, de Conil de la Frontera, se decidieron a adentrarse en una zona muy frondosa a la búsqueda de las Pozas da Serpe, un área de muy difícil acceso.

La joven sufrió una caída y al no poder moverse su pareja comenzó a buscar un lugar para solicitar ayuda ya que donde se encontraban no había posibilidad al no haber cobertura pra sus móviles. El joven en su caminar encontró a otra pareja y tras solicitarles ayuda se pusieron en contacto con el Centro Integrado ás Emerxencias-CIAE-112 ya que en esa zona ya funcionaban los móviles e informaron de lo que había ocurrido.

Al lugar del suceso , y tras ímprobos esfuerzos los primeros en llegar fueron los efectivos de la Policía Local de Fene y de la Guardia Civil. Previamente ya se había indicado al CIAE-112 de la necesidad de contar con el apoyo del helicóptero “Pesca 2” de Gardacostas de Galicia.

Ya más tarde y nada más llegar desde el «Pesca 2” descendió un rescatador ayudando a subir a bordo del helicóptero a la joven accidentada que fue trasladada hasta el helipuerto del Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF- de Ferrol e inmediatamente atendida en los servicios médicos del “Arquitecto Marcide”.

Asimismo acudieron a la labor de rescate efectivos de los Bomberos de Ferrol que fueron apoyados por miembros de Protección Civil de Fene, conocedores del lugar del accidente, para que localizaran el sitio.

También fueron alertados efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 aunque dado el lugar donde se registró el accidente era imposible acercar una ambulancia.

Destacar la labor de todos los servicios implicados, dado que como se señala, la complicidad para lograr llegar al lugar del suceso fue muy grande.