Seguindo o rastro do jazz desde Neda ata Cedeira

Para a súa terceira xornada o festival Jazz de Ría prepara un roteiro e tres concertos especialmente pensados para os enclaves escollidos.

A mediodía deste domingo a Ribeira de San Nicolás, en Neda, será o marabilloso pano de fondo para o neosoul en galego da banda Udra premiada na última edición dos premios Martín Códax da Música. Pola tarde en Cedeira, a programación comezará cun roteiro polo Sarridal que sairá do porto da vila para rematar no Castelo da Concepción cos relatos musicados do espectáculo ‘Amares’ no que Rilo & Penadique recrearán historias de mulleres do mar. E pola noite, no parque de San Isidro, Xosé Miguélez & Jean-Michel Pilc Quartet envolverán ao público nunha espiral de procura sonora e invención musical, na que o jazz será experimental ou non será.



Programa do domingo 20 de Agosto das 13 ÁS 23:00 horas:

Neda 13h · UDRA | Ribeira de San Nicolás

Cedeira 18:30h · ROTEIRO DE SARRIDAL | Saída do porto

Cedeira 19:30h · RILO & PENADIQUE “AMARES” | Castelo da Concepción

Cedeira 21:30h · XOSÉ MIGUÉLEZ & JEAN-MICHEL PILC QUARTET | Parque S. Isidro

Todas as actividades son gratuítas e de acceso libre, incluído o roteiro, aínda que non está recomendado para persoas con mobilidade reducida.