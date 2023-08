Aprobada la propuesta de ratificación de la suspensión del contrato de “Reforma y subsanación de patologías en el estadio de A Malata” para poder continuar las obras

La Xunta de Goberno Local (XGL) viene de aprobar la propuesta de ratificación de la suspensión del contrato de la obra de “Reforma y subsanación de patologías en el estadio de A Malata” con efectos de 23 de junio de este año.

Durante la primera semana de este nuevo Gobierno local, desde la concejalía de Urbanismo se llevó a cabo un recorrido por todas las obras en progreso. Así se detectaron problemas tanto en la renovación de la grada norte en el estadio de A Malata, como en la reforma del bloque de viviendas nº 23-25 de la plaza de España, por lo que tuvieron que ser detenidas ese mismo día. La razón radicaba en la necesidad de aprobar una modificación en los proyectos, ya que surgieron imprevistos durante la ejecución de ambas obras. Estos incidentes exigían la elaboración de proyectos modificados para asegurar un presupuesto ampliado y una extensión en los plazos de ejecución.

La XGL de 12 de junio dio su aprobación para la elaboración de estos dos proyectos modificados, pero Intervención municipal requiere que el acta de suspensión de dichas obras, firmada por la dirección facultativa de la obra el día 14 de junio, no es suficiente por sí sola. Por lo que, a XGL aprobó la ratificación de la suspensión del contrato tanto de la “Reforma y subsanación de patologías en el estadio de A Malata” como de la “Rehabilitación de edificios residenciales. Plaza de España 23-25, Barrio de Recimil” para poder permitir la finalización de estas obras en el menor plazo posible. El siguiente paso, será aprobar en la XGL del día 21 de agosto los dos proyectos modificados.

Además, se resolvió la propuesta de solicitudes excluidas de la convocatoria del año 2022 de las subvenciones para intervenciones de rehabilitación dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, anualidad 2021, relativa al área de rehabilitación de la Magdalena-Ferrol Vello (15ª fase).

La Oficina de Rehabilitación detectó 20 expedientes que no cumplen las Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para rehabilitación de edificios y viviendas en las áreas de regeneración y renovación urbana de los barrios de La Magdalena y Ferrol Vello, A Graña y Esteiro Vello.

Los motivos son que los solicitantes no presentaron varios documentos requeridos, que a actuación prevista no se encontraba entre las actuaciones de rehabilitaciones recogidas en el programa o que a obra no se ajusta a las actuaciones subvencionables, entre otros.