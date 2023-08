Editorial-Las rabietas de algunos perdedores

Las rabietas nunca fueron buenas, ni para unos ni para otros, cuando después de agitar el aceite y el agua al final cada componente vuelve a su sitio. Las rabietas, que a veces hasta parece que hay que justificarlas, no son nada ejemplares y suelen dejar quedar en mal lugar tanto al que las promueve como a los que se suman, y a veces estos últimos son mucho peores ya que quieren demostrar la fidelidad “al líder supremo” aunque en el fondo lo que buscan es su supervivencia o están a la espera de una puerta giratoria.

Eso de que “rompimos los clásicos cien días ante lo que sucede…” es como decir, “no soportamos que el candidato que nos venció en unas elecciones democráticas pueda llevar adelante su programa electoral apoyado por sus electores”.

Un ejemplo claro de la rabieta. La ciudad, los ciudadanos, deberían estar más que satisfechos al saber que su alcalde es un senador, y que allí donde esté “va a defender los intereses de Ferrol por encima de todo”. No es lo mismo dedicar unos días al mes para, como dice el ex “visitar la Gran Vía”, que “abandonar Ferrol” , en ese sentido amplio de abandono hay que reconocer que el señor Rey Varela en una ocasión aceptó el ser conselleiro de Politica Social, aunque no lo hizo tan mal…entre otras ahí tenemos la inmediata construcción del Centro de Mayores en O Bertón, pero si la memoria no falla, hace cuatro años el “presi” de la Xunta le ofreció un alto cargo que él desdeñó con cuatro palabras “lo primero es Ferrol”.

Y si analizamos, por terminar, las críticas “por irse a Madrid unos días” ¿qué opinaríamos del portavoz del grupo mayoritario de la oposición, al que ya se le vieron sus intenciones al no “quedarse” con una dedicación exclusiva y regresar a su puesto de trabajo en una empresa…en Curtis?. Es de suponer que al tratarse de la empresa, de la que se trata, pueda disponer de algunas horas libres, pero…¿se puede escupir al aire?.Y por ello nadie le dijo que no cumplía con su deber de estar «al loro» durante las mañanas en la Casa Consistorial.

Asi que por seguir con temas….como decían Tip y Coll…”mañana hablaremos del gobierno” y de como se trabaja en el tema de las puertas giratorias.

(PD.-A pesar de los insultos de algunos trolls, dando la cara, no ocultándola y luchando por un Ferrol mejor.