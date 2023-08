Ya se celebró la primera reunión de la mesa de negociación del Concello de Ferrol

Tras la constitución el jueves de la mesa de negociación del Concello de Ferrol y Sindicatos, después de la celebración de las últimas elecciones sindicales y las elecciones municipales, en la mañana de este viernes, día 11 hoy se celebró su primera reunión.

Durante el transcurso de la misma el teniente alcalde, Javier Díaz, y la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, presentaron a los sindicatos CSIF, CIG, Comisiones Obreras y UGT el capítulo 1 (que es el capítulo de personal) de los presupuestos del 2023.

El Gobierno local escuchó a los representantes de los trabajadores quienes trasladaron diferentes preocupaciones y los principales problemas de la plantilla del Ayuntamiento de Ferrol, que llevan años sin encontrar solución, así como algunas de sus propuestas para intentar dar una solución la esta situación.

Por parte de los sindicatos se pidió que en la próxima reunión, convocada para el día 18, se aporte documentación en la que se rectificarán errores descubiertos en cuanto a plazas vacantes y no vacantes en el cuadro de personal.

Asimismo se solicitó el incremento de la partida que se refiere al Fondo de ayuda social, ya que según el reglamento del propio Fondo deberían actualizarse las cantidades de acuerdo con el IPC, “cosa que no se hace desde el año 2004”.

Se señaló la necesidad de que se intentasen dotar todos los puestos de la RPT , cosa que no se hizo en los últimos años y que necesitan dotación para que no se amorticen, ya que según la Ley de Emprego Público los que no cuenten con dotación se dan como no existentes.

Por último los sindicatos destacaron que hay un incremento en el capítulo 1 de forma que se intentan regularizar cuestiones que hasta ahora no fueron solventadas con modificaciones de crédito y ahora por primera vez se contemplan en una partida, véase el caso del complemento de la carrera profesional que hasta ahora no venía recogido en dicho capítulo.

Al término de la reunión algunos representantes sindicales manifestaron su satisfacción ante la rapidez de la convocatoria por parte del equipo de gobierno dado que en otras ocasiones se tardaban algunos meses en convocar este tipo de convocatorias, que en los momentos actuales son muy necesarias ante la problemática existente en torno al personal municipal..