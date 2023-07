Axenda en Narón do 28 ao 31 de xullo de 2023

Venres 28 de xullo de 2023

Actividade: “XXIII Oenach Atlántico” de Sedes Hora: 21.00 Lugar: Campa do Trece (Sedes)

O Concello organiza a convocatoria a través do Padroado da Cultura e en colaboración coa AVV Rosa dos Ventos de Sedes. Ás 21.00 será o acto inaugural, co tradicional acendido de lumes e a continuación haberá un concerto da formación de música tradicional Aliboria.

A programación ao completo pode consultarse no enlace: https://www.naron.es/web/docs/Oenach-programacion-2023.pdf

Sábado 29 de xullo de 2023

Actividade: “XXIII Oenach Atlántico” de Sedes Hora: Dende as 11.00 e a partir das 16.00 Lugar: Campa do Trece (Sedes)

Domingo 30 de xullo de 2023

Actividade: “XXIII Oenach Atlántico” de Sedes Hora: Dende as 11.00 e a partir das 16.00 Lugar: Campa do Trece (Sedes)

Actividade: «Verde que te quero verde Hora»: A partir das 12.00 Lugar: Rúa Mariña Española (Vivendas da Mariña, A Solaina)

O Concello organiza esta convocatoria, que remata con estas dúas sesións, a través do Padroado da Cultura. “Charo Pita” e “Carla Green & The Demons” son as dúas propostas culturais deste domingo. A entrada é de balde.

Luns 31 de xullo de 2023

Actividade: Presentación do libro “El hogar de Enma” Hora: 19.30 Lugar: Biblioteca municipal

A sala multiusos da planta soto da Biblioteca municipal acollerá a presentación deste conto, obra da escritora Alba Santiago. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.