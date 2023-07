Gran brillantez en los actos celebrados por la Armada en Ferrol en honor a su Patrona la Virgen del Carmen

(P. S.-gráficas Galicia Ártabra)-La Armada conmemoró este domingo, día 16, la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen, con diversos actos en toda España y en los buques y unidades desplegados en el exterior. En Ferrol, esta festividad se ha celebrado a través de unos actos presididos por el Almirante Jefe del Arsenal Militar, Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz.

La celebración ha comenzado a las 11.00 horas con una misa solemne en la Iglesia Castrense de San Francisco concelebrada por el capellán mayor y párroco de la iglesia castrense , Jairo González Rodríguez. y otros sacerdotes capellanes de la Armada. La asistencia fue voluntaria.

Asistieron al acto religioso el almirante del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; el General de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) Manuel García Ortiz; así como diversos mandos militares, representaciones civiles y señoras de la Asociación Virgen del Carmen.

ACTO EN EL ARSENAL

A las 12.30 horas se ha llevado a cabo en la explanada del edificio Sala de Armas del Arsenal, un acto militar en que ha incluido una ceremonia de homenaje a los que dieron su vida por España y la despedida al personal que pasa a a resrva (ciclo 2022-23).

En la explanada se encontraba formada una compañía de honores integrada por escuadra de gastadores del Arsenal, la unidad de música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, y tres secciones del Arsenal Militar, Tercio del Norte y de la 31 Escuadrilla de Superficie, al mando del capitán de Intendencia Cristóbal Pantín. Alejandro Fernández Martín.

Han asistido diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el responsable de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) general Manuel García Ortiz; ;contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos; el delegado de Defensa en Galicia, coronel del Ejército de Tierra Antonio Bernal Martín; el coronel Jefe del Tercio del Norte, Francisco Guerrero Mayol; mandos de las Escuelas de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» y Esengra, capitanes de navío Tomás Cordón Scharfhausen y José Luis Guevara Romero; Comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, el capitán de navío Gonzalo Leira Neira; el director de la R.M.»Baluarte» coronel de Artillería Juan M de la Cruz Calderón; el Comandante de la Fuerza de Acción Marítima, José Manuel Faraldo Sordo; así como numerosas representaciones de la Armada, jefes, oficiales, suboficiales y marinería; familiares de los homenajeados; representantes del Ejército y Aviación; y de las marinas de pesca, mercante y deportiva, con las que la Armada comparte a la Virgen del Carmen como patrona.

Asimismo asistieron el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; la subdelegada del gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde Alonso; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el teniente alcalde de Ferrol, Javer Díaz; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; Capitán Marítimo, Jorge Cao Ruiz;el director de Navantia «Ría de Ferrol», Eduardo Dobarro; la senadora, Veróriva Casal Míguez; la diputada del Congreso, Natividad González Laso primer teniente alcalde Hermano Mayor de la Fundación del Santo Hospital, Alberto Lens Tuero; el portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mato; varios ediles populares y socialistas; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa y el secretario, César Carreño y Fernando Iguacel así como representantes de entidades deportivas, culturales, asociativas, y de la justicia.

A las 12,25 se incorporó la Bandera Nacional a la Fuerza, y a la que se le rindieron los honores de ordenanza

Ya a las 12,30 horas llegó a la explanada el Almirante Jefe del Arsenal Militar que fue recibido por el Ayudante Mayor del Arsenal, el Capitán de Fragata Miguel López Reig, y se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la “Marcha de Infantes” mientras desde las “baterías de la Cortina” se efectuaba el disparo de las 13 salvas reglamentarias. .

Tras pasar revista a las fuerzas el VA Frutos Ruiz saludó a las representaciones civiles y militares así como a los muchos invitados y ciudadanos que acudieron al acto. Instantes después llegó a la explanada, siguiendo el protocolo, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela que fue recibido por el VA Ignacio Frutos.

Comenzaron los actos con el canto de la «Salve marinera«. En un lateral de la explanada se encontraba la imagen de la Virgen del Carmen que en la tarde de este sabado se trasladó provcesionalmente al Arsenal Militar desde las capilla de la Merced, acto organizado por la Junta General de Cofradías y Hermandades.

HOMENAJE DE LA ARMADA AL PERSONAL QUE HA PASADO A LA RESERVA

Seguidamente la Bandera Nacional ocupó su puesto en las inmediaciones de la presidencia y se efectuó la despedida a la Enseña por parte de los que han pasado a la reserva (2022-23) quienes renovaron su compromiso y desfilaron ante la misma saludándola o besándola.

Los quince homenajeados fueron saludados , uno a uno, por el Almirante del Arsenal y recibieron de sus manos un recuerdo.

Los homenajeados.

En esta ocasión fueron quince los miembros de la Armada que fueron homenajeados por su parte a la reserva.

El coronel de Infantería de Marina, Santiago Liaño Núñez.

El capitán de fragata, José Luis Fernández Garrido.

Los alféreces de navío, José María Llamazares González, Carlos Alfonso Zamoyski Rey, Sergio Montero Rodríguez, Joaquín Tomé Durán, Victoriano Villanueva Acuña, Andrés López Paz y José Ángel Fernández Lorenzo.

Sargento 1º Francisco Maldonado Rojo.

Cabo Mayor José Juan Romaus Carpente.

Cabos 1º José Antonio Chans Martínez, José Oscar Cuadrado Calvo y José Manuel Leira García.

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Continuaron los actos con la ofrenda de una corona de laurel ante una cruz de madera, junto a la que se encontraba la nueva imagen de la Virgen del Carmen propiedad de la Junta de Cofradías y Hermandades de Ferrol. Una ofrenda en «homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor».

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» el vicealmirante Ignacio Frutos, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, y el coronel de Infantería de Marina, Santiago Liaño Núñez, depositaron la corona de laurel mientras el sacerdote castrense del Arsenal pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la sección del Tercio del Norte de Infantería de Marina.

PALABRAS DE DESPEDIDA

Las palabras de despedida estuvieron a cargo del coronel de Infantería de Marina Santiago Liaño Ñúñez en nombre de los que han pasado a la situación de reserva «para agradecer lo que han sido 40 años de nuestras vida«.

Comenzó citando a Calderón de la Barca «cuyos versos nos han acompañado durante todos estos años de nuestra vida militar y que constituyen una síntesis de las virtudes que deben adormar a todo militar: honor, valor, disciplina y lealtad.

Quiero recuperar un párrafo que cobra especial actualidad en el momento que hoy nos une y que dice «…y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, trt¡atando de ser lo más y de parecer lo menos».

«Hoy nos vamoas henchidos de orgullo por lo que hemos sido y hecho, pero lo hacemos humildemente agradeciendo todo cuanto la Armada nos ha dado y dejando nuestras experiencias como herencia a los más jóvenes para que continúen nuestra labor y hagan más grande a España».

Gratitud

«Con este acto la Armada quiere expresar su agradecimiento a quienes durante gran parte de nuestras vidas dimos lo mejor de nosotros mismos para que fuese lo que es hoy…pero en realidada somos nosotros los que debemos expresar nuestra gratitud».

En referencia a esa gratitud el coronel Liaño Núñez la mostró «a los que nos precedieron, que con su altura de miras y profesionalidad nos marcaron la pauta de lo que significa ser «marino».

«Gratitud a nuestros COMPAÑEROS, con mayúsculas, que supieron creer en nosotros y perdonar nuestros errores. Estuvieron en todo momento a nuestro lado y supieron ser leales, hacéndonos ver, sobre todo, verdades incómodas».

«Gratitud a nuestra familias sin las cuales, abusando del «tópico», nada de esto hubiese sido posible. A nuestros pades que nos infundieron el amor a España y a la Armada, lo que nos hizo elegir la profesión, regir nuestro compostamiento por la voluntad de servir y, en definitiva, ser personas cabales y leales. A nuestras esposas e hijos que, amén de haberse vistos obligados a llevar una vída nómada han tenido que vivir con el corazón en un puño en muchas ocasiones y apoyarnos en los momentos complicados que todos hemos tenkdo.Gracias por haber estado ahí».

Nuestro legado

«Nuestro legado para los que permaneceis en activo, son estos años de servcio, y nuestras experiencias y enseñanzas de toda condición, de las que me agrevo a destacar tres sabiendo que me dejo muchas otras»

Señaló la importancia, por encima de todo, el amor a la Patria y el compromiso de lealtad al Rey y a la defensa de la Unidad de España. El valor de las virtudes militares y el respeto a nuestra historia.

Por último finalizó dedicando un recuerdo «a los que nos dejaron por el camino. Ellos si que dieron su vida completa al servicio de España y de la Armada. Pido a nuestra Patrona la Virgen del Carmen, en este Su día que les haya devuelto a la vida y los haya llevado a la luz y que, a todos nosotros nos acompañe y nos siga protegiendo en todo momento, tal y como ha hecho a lo largo de nuestra vida».

ALOCUCIÓN DEL ALMIRANTE DEL ARSENAL

A continuación del Almirante del Arsenal , Ignacio Frutos Ruiz, pronunció una alocución en referencia a la Festividad del día

Comenzó, como en años anteriores el agradecimiento y muestras de devoción «a nuestra excelsa Patrona la Virgen del Carmen, cuya festividad celebramos con el resto de las gentes de la mar».

Homenaje a los que se han pasado a la reserva y a los que dieron su vida por España

«Hemos comenzado esta celebración con el acto de “Renovación de compromiso ante la Bandera de los Oficiales, suboficiales y personal de marinería y tropa que han pasado a reserva este año.”

«Con este sencillo pero solemne acto hacemos patente el reconocimiento de la Armada a todos aquellos que, tras una dilatada vida de dedicación, abnegada entrega y desinteresado servicio a España, finalizan su vida activa.

Finalizáis vuestro servicio activo en una Armada, si cabe, mejor que la que encontrasteis al incorporaros a ella. Y esto no hubiera sido posible sin la suma de vuestra contribución personal a la de los que nos han precedido.

Sinceramente, creo que no puede encontrarse un mayor logro profesional de toda una carrera que esta realidad de una Armada equilibrada y eficaz.

Os felicito, de corazón, por esa dilatada y provechosa trayectoria profesional; y os agradezco en nombre de la Armada todos los esfuerzos de vuestra vida activa».

A continuación hemos rendido homenaje a los que dieron su vida por España. Ellos llevaron hasta el último extremo el compromiso de derramar su sangre y, de manera inexcusable, tienen que estar presentes en una celebración como la de hoy. Son nuestro ejemplo, les añoramos con agradecimiento y admiración; y su recuerdo nos reafirma en el compromiso que adquirimos al jurar la bandera».

La Armada pasado, presente y futuro

«En nuestros actos militares la Armada “saca pecho de lo que tiene”. La Armada es y tiene pasado del que se siente orgullosa y recuerda a los que nos precedieron, que con su ejemplo y trabajo nos han entregado una gran herencia a conservar y a aumentar y son un ejemplo a seguir.

Pero la Armada también es presente y su esencia no ha cambiado desde su existencia. Mantiene su razón de ser en la defensa de España y la protección de los españoles, y de sus legítimos intereses, en y desde la mar, allá donde sea necesario. Es, en definitiva, una institución necesaria para España por su contribución para garantizar la Defensa Nacional, como recoge la Constitución; por su participación en la defensa colectiva con nuestros aliados; y por ser un actor relevante en la acción del Estado en la mar.

La organización, los medios y los procedimientos se han ido adaptando a los tiempos, pero nuestro compromiso y nuestros valores originales: el valor, la lealtad, el honor, la disciplina, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la perseverancia, la integridad y el sentido del deber, permanecen.

La Armada es también futuro y debe adaptarse a los nuevos tiempos. Es éste uno de mis principales objetivos recién cumplidos mis dos años en el Arsenal. Me gustaría destacar uno de nuestros grandes retos, las labores de inspección y seguimiento de la nueva serie de fragatas F-110.

Efectivamente ya una realidad, su construcción representa un reto tecnológico que nos obliga a reconvertirnos y adoptar un nuevo modelo de Arsenal, al que llamamos “Arsenal inteligente”. Entre otros avances, optaremos por la búsqueda y diseño de nuevos equipos y sistemas que nos garanticen la superioridad en el combate, modificaremos nuestro tradicional modelo de sostenimiento hacia uno predictivo, prescriptivo y automatizado, entraremos en un proceso de digitalización y automatización de nuestros almacenes, haremos que nuestra infraestructura sea más sostenible y digitalizada, y todo ello sobre la base de una nueva organización resultado de una metodología basada en procesos de trabajo que nos harán ser más eficientes en nuestro trabajo diario».

El Arsenal, las Escuelas y la Infantería de Marina

Pero si el Arsenal está jugado un papel fundamental en el alto grado de operatividad de la Fuerza, incrementada exponencialmente este año, gracias al actual ciclo inversor en el que nos encontramos, no menos importante es la labor realizada por las Escuelas en Ferrol, en la formación e instrucción de las dotaciones.

Mencionar así mismo la importante contribución de la Fuerza de Infantería de Marina. Gracias a su profesionalidad podemos desarrollar nuestro trabajo con total seguridad para el personal e instalaciones.

No me olvido de nuestras familias que son las que gracias a su generosidad podemos hacer sin mayores preocupaciones nuestro trabajo diario. Ellos son de verdad los grandes sufridores de nuestros sacrificios».

Ferrol

«Por último y como siempre acostumbro, pues es de bien nacido ser agradecido, mención especial a la ciudad de Ferrol, cuidad que me ha bridado una cariñosa acogida y en la que me siento totalmente integrado, pues a pesar de no ser ferrolano, como me dijo ayer un reconocido periodista y gran amigo mío, que lo tengo aquí delante ( en referencia al director de Galicia Ártabra) me siento como tal, pues uno es de donde pace, no donde nace.

Alcalde y resto de la corporación aquí presente, muchísimas gracias por compartir este momento con todos nosotros porque al compartirlo vosotros lo comparten todos los ferrolanos, como lo llevamos haciendo desde hace casi 300 años, y nada mejor que este patio de Armas del que fue en el siglo XVIII el mejor Arsenal del mundo, con los mejores escoltas de Europa atracados en sus muelles para comprenderlo».

Tras implorar el apoyo y protección de la Virgen del Carmen » que nos guarde dando vientos propicios a nuestras naves en la mar, así como en la vida ese

apoyo que tanto sentimos los hombres de la mar», el VA Frutos Ruiz dio por finalizadas sus palabras.

HIMNO Y DESFILE

Tras una alocución del Almirante del Arsenal y la interpretación de Himno de la Armada, la Fuerza desfiló ante las Autoridades e invitados dándose por finalizado el acto.