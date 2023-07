O Concello abrirá o vindeiro lúns o prazo de solicitude de axudas para o bonobus universitario ao campus de coruña

O Concello de Narón abrirá o vindeiro luns, día 10, o prazo de solicitude de axudas para o transporte de estudantes universitarios ás Facultades da Universidade da Coruña (UDC), no Campus da Coruña, durante o curso académico 2023/2024. As subvencións cubren o 50% do bono bus para o traslado diario dos universitarios ao campus da UDC e poderán solicitarse ata o vindeiro 21 de xullo, incluído, tal e como indicou a concelleira de Ensino, Olga Ameneiro. abrirá o vindeiro luns, día 10, o prazo de solicitude de axudas para o transporte de estudantes universitarios ásno Campus da Coruña, durante o curso académico 2023/2024. As subvencións cubren o 50% do bono bus para o traslado diario dos universitarios ao campus da UDC e poderán solicitarse ata o vindeiro 21 de xullo, incluído, tal e como indicou a concelleira de

A edil avanzou que a partida global do Concello para estas subvencións para o curso 2023/2024 ascende a 13.200 euros. As persoas beneficiarias destas bonificacións deben estar empadroadas en Narón, figurar como matriculadas na Universidade da Coruña –campus da Coruña- non superar os umbrais de renda establecidos anualmente polo Ministerio de Educación e cumprir todos os requisitos desta convocatoria, que se poden consultar na páxina web do Concello, no enlace: http://www.naron.es/web/docs/Axudas-transporte-universitario-UDC.pdf.

As tramitacións destas bonificacións poden realizarse a través do Rexistro municipal –de luns a venres de 8.30 a 13.00 horas- co modelo oficial do Concello, que estará dispoñible no propio Rexistro e tamén na Sede Electrónica, donde se poderán tramitar. Así mesmo, pódese facer a través doutros medios previstos no artículo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.