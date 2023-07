Presentación en Ferrol de “Receitas para encher o peito” de Xoanqui Ameixeiras

Este próximo sábado 8 de julio, se celebrará, a las 12 h, en la Central Librera (Rúa Dolores, 2), en Ferrol, la presentación de «Receitas para encher o peito«, de Xoanqui Ameixeiras, publicado la colección Cocina de Editorial Galaxia ; Acompañando el autor, estará José Manuel García, director de “Comer e falar todo é comezar”, en Si Radio Galicia, y autor del prólogo.

Esta propuesta está dirigida a todas las gentes de bueno comer, personas que aman los matices y distintos sabores.Una invitación a no olvidar los sabores de la infancia, ni aquellos platos que juntaban a toda la familia alrededor de una mesa, y defendiendo el producto gallego.

En palabras del autor: «O que quixen foi rescatar algunhas elaboracións que se están perdendo e o aproveitamento de partes excelentes dos nosos bos produtos, que tenden a desbotarse. As salmoiras, os escabeches, o xeito natural de curar unha sardiña ou unha xarda, as partes menos nobres historicamente dos peixes, por así dicilo, coma os cocotes das pescadas ou as cabezas desalgadas do bacallau, que son o noso auténtico umami e elevan o sabor de calquera caldeirada, as ovas de xiba ou de polbo, que son unha delicadeza, ou o rabo de porco, que só identificamos co cocido, pero nunha potaxe con nabizas é un manxar».

De este modo, Xoanqui Ameixeiras trasmite y comparte su amor por el buen comer, mostrando una cocina de tradición y sabores de siempre. Un libro imprescindible para todas y todos los amantes de la gastronomía.

Xoanqui Ameixeiras (Fene, 1971) pasó la infancia en la Revolta y en el Cádavo (Fene), la adolescencia en Caranza (Ferrol) y la madurez en Vilagarcía de Arousa; pero siempre tiene un pie, y parte de su corazón, en la parroquia de Centroña, en el Ayuntamiento de Pontedeume.

La cocina del mesón A Marola, en Fene, propiedad de sus padres, fueron los inicios, siendo un niño, de su pasión por la cocina. A partir de ahí cursos, formación y trabajos en muchas cocinas y salas llevaron a que nunca colgara el mandil.

Trabajó cómo cocinero y presentador en la TVG en más de 470 programas de cocina, y como cocinero en A Cociñeta y Desafío en los fogones, además de colaborar en otros como A voltas co prato, Quen anda aí, Come na comarca, A Revista e Luar, y en la radio en Comer e Falar, de Radio Galega primeiro y en Si Radio después.