COAFGA alerta que muchos alquileres a universitarios no reúnen las condiciones adecuadas

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) vuelve a alertar de que muchos de los inmuebles que se alquilan en Galicia a estudiantes universitarios no reúnen las condiciones adecuadas para habitar en ellos y tienen un precio muy elevado.

Desde la corporación recuerdan que los pisos en alquiler deben ser aptos para su uso, reuniendo unas condiciones mínimas de habitabilidad. Además deben disponer de instalaciones seguras y actualizadas de gas, electricidad y agua.

Inmuebles no aptos

Se pueden considerar no aptos para ser habitados los pisos que tengan graves desperfectos o humedades insalubres, características que presentan algunos inmuebles que están en el mercado de alquiler, según han manifestado algunos colegiados que ejercen su actividad en Santiago de Compostela.

Aunque los estudiantes tienen fama de ser poco cuidadosos, desde el COAFGA recuerdan que, “gozan de los mismos derechos que cualquier arrendatario y nada justifica que los pisos que se alquilan a este colectivo no cumplan los requisitos mínimos de habitabilidad, como tener humedades, desconchados, electrodomésticos con funcionamiento deficiente e, incluso, muebles rotos”, apostillan.

Fianzas para arreglo de desperfectos

También señalan que las fianzas que se piden para arrendar son precisamente para la reparación de los desperfectos que se pudieran producir durante el tiempo que el inmueble está alquilado y agregan que también se pueden exigir otras garantías de pago para asegurar reparaciones o el cobro de rentas.

Desde Colegio recomiendan a los jóvenes que con la firma del contrato de alquiler se exija el Certificado Energético de la Vivienda y, después de firmado, el justificante del haber depositado la fianza en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Por último, recuerdan que no se pueden hacer fiestas nocturnas que molesten a lacomunidad de propietarios y a los vecinos del edificio.

Consejos para estudiantes que buscan piso de alquiler según COAFGA

«Busca, compara y, si encuentras algo mejor, cambia. (tómate tu tiempo). No te engañes: las gangas no existen. No aceptes pagar por ver una vivienda. Nunca alquiles sin ver antes la vivienda. No alquiles si la vivienda tiene desperfectos o está en mal estado. Comprueba el estado de las instalaciones. Procura que se incluya en el contrato a todos los estudiantes que van a arrendar. Ten tu documentación preparada y el dinero de la fianza a mano. Para cerrar el contrato es muy importante tener la documentación del padre/madre que vaya como avalista o las garantías de pago que pueda pedir el arrendador. Esta parte puede marcar la diferencia entre que te alquilen o no con más rapidez. La mayoría de propietarios busca seguridad. Demuestra que eres una personal formal. Pide siempre una copia del contrato. Exige Certificado Energético de la Vivienda con la firma del contrato y después el justificante del depósito de la fianza. Dirígete a un profesional colegiado para asesorarte. Busca la casita»