Acto del PP de inicio de campaña de las elecciones generales en Ferrol

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, considera que las elecciones generales serán una gran oportunidad para darle todo el apoyo, la confianza y el respaldo a quién durante 13 años ha presidido «nuestra Comunidad» “É o momento de que Galicia volva ensinar un camiño de política útil para todos os españois e de que en Madrid se faga política á galega da man de Alberto Núñez Feijóo”.

Ha explicado que es el momento de que en España vuelva a reinar la unidad y la serenidad tras mucha división y caos, así como que se restaure la confianza y vuelva el compromiso con la palabra dada tras muchas mentiras y promesas incumplidas. Una idea que ha resumido en “tras moitos menosprezos a Galicia, é o momento dun galego e, tras moito sanchismo, é o momento da maioría dos españois e Feijóo”.

En este sentido, Alfonso Rueda, ha afirmado «unha España forte sempre contribúe a unha Galicia forte. E que, polo tanto, están equivocados tanto os nacionalistas que cren que máis Galicia é menos España como os socialistas que obedecen a Ferraz antes que aos intereses dos galegos. Do mesmo xeito que os galegos non quere nin nacionalismos nin sucursalismos», y se ha mostrado convencido de que «son maioría os españois que están desexando unha política que se pareza máis á que triunfa en Galicia»

El lider del PPde G ha enfatizado «a importancia de contar, a partir do 23 de xullo e en contraposición a un Goberno que durante anos “utilizou Galicia para castigar a Feijóo”, cun Executivo que se comprometa e cumpra no reparto dos fondos europeos, na transferencia da AP-9, nos fondos para o Corredor Atlántico, na chegada dos trens Avril de alta velocidade e no déficit de médicos»

Aprovechando su presencia en Ferrol, Rueda ha reivindicado «a vitoria acadada nesta cidade o 28 de maio e afirmou que, do mesmo xeito que José Manuel Rey converteu Ferrol na referencia do sentidiño a nivel urbano, é o momento de que Alberto Núñez Feijóo devolva o sentidiño a España. “Onde triunfamos co Opa Ferrol!, agora dicimos Opa Feijóo! para que triunfe o cambio o 23 de xullo”, ha añadido

Rueda ha concluido haciendo referencia al acto central de campaña que los populares celebran el domingo en la plaza de Toros de Pontevedra, en el que se prevé la asistencia de 12.000 personas: “Enviaremos un mensaxe de ilusión, de forza e de esperanza polo cambio”.

Se adjunta audio de Rueda

MIGUEL TELLADO: “É O MOMENTO DE VOLVER TER UN GOBERNO DO QUE SENTIRNOS ORGULLOSOS”

Por su parte, el vicesecretario nacional de Organización del PP y cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tejado, ha lamentado que «a pesar de que “Ferrol naceu para servir ao Estado”, hoxe é unha cidade “maltratada e abandonada polo Estado”. De aí que apostase por reverter esta situación a partir do 23 de xullo da man de Alberto Núñez Feijóo»

Ha enfatizado que “É o momento de recuperar a dignidade no Goberno de España, o sentido común, o respecto pola lei, pola política e polas institucións”. Pero, sobre todo, o momento de “volver ter un Goberno do que sentirnos orgullosos”.

“En 17 días todos os españois teremos a oportunidade de poñer fin a un dos capítulos máis escuros da historia democrática de España”, ha explicado en referencia a los “cinco anos de manipulacións, mentiras e maldades do sanchismo. Se Pedro Sánchez foi unha lacra para España, foi unha maldición bíblica para Galicia”, ha añadido al tempo que mencionaba el “abandono absoluto de infraestruturas como a Alta Velocidade ou o viaduto da A-6, do “ataque permanente a través do BOE e dos orzamentos, da manipulación no reparto dos fondos europeos e da financiación autonómica “sempre para prexudicar aos galegos” e dos ataques á industria con nome propio: Alcoa, Alu Ibérica, Vestas, Navantia, Ence ou a central das Pontes»

Ha concluído pidiendo a todos los presentes que “fagan o que mellor saben facer”: «gañar as eleccións e dar a Alberto Núñez Feijóo a súa quinta maioría absoluta. Porque “este momento é moi importante para toda España, pero aínda máis para Galicia»

Se adjunta el audio de Miguel Tellado

JOSÉ MANUEL REY: «É O MOMENTO DUN GOBERNO DE MAIORÍA COMO O QUE TEMOS EN FERROL E EN GALICIA»

El alcalde de Ferrol, ha ejercido de anfitrión de este acto, y ha solicitado para Alberto Núñez

Feijóo «o mesmo apoio que el recibiu nas municipais porque “España merece un cambio como o que xa conseguimos en Ferrol e porque a cidade “necesita un presidente que a escoite e cumpra os seus compromisos con ela e non só faga visitas relámpago cando toca cita coas urnas»

“É o momento dun goberno de maioría en España como o que agora temos en Ferrol e en Galicia. Un goberno, como caracterizou sempre a Feijóo, que ofreza estabilidade, experiencia e capacidade de xestión e que dependa só dos cidadáns, non de pactos con Bildu nin con independentes”, ha añadido

José Manuel Rey ha apuntado «que catro anos máis de Goberno de Sánchez serían algo “inasumible”, recordando que os ferroláns seguen agardando polo dique “que permitiría traballar e ser máis competitivos no sector naval”, pola licenza para o taller de subbloques “tras máis de dous anos de espera” e polos investimentos para a liña ferroviaria Ferrol-A Coruña»

“Ferrol ten unha gran dependencia do Estado e por iso necesitamos un goberno que pense nos ferroláns”, ha concluido al tempo que ha reivindicado que «Feijóo e a súa candidatura constitúen unha esperanza para a cidade: “Contaremos con dous ferroláns como Miguel Tellado e Verónica Casal defendendo os intereses de Ferrol nas Cortes Xerais, mentres que PSOE, BNG e Podemos pedirán o voto aos ferroláns para persoas que non son de aquí»

Se adjunta audio de José Manuel Rey