Este xoves comenza en Narón unha nova edición do ciclo “Cine de Verán”

O Padroado da Cultura, en colaboración coa Deputación da Coruña, organiza unha nova edición do ciclo “Cine de Verán”. A programación deste ano contempla un total de seis proxeccións, todas elas de balde, en diferentes ubicacións da zona urbana e rural, sempre a partir das 22.30 horas.

A primeira cita, tal e como avanzou a alcaldesa e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, será este xoves, día 6, no centro cívico social de Sedes, onde se poderá ver “Unicorn Wars”. Os irmáns Azulín e Gordi, xunto a un grupo de reclutas, teñen que acudir a unha misión para salvar o Bosque máxico, cuxa seguridade está ameazada e que se restablecerá trala loita entre o exército osito e os unicornios.

A segunda proxección será este mesmo venres, na pista polideportiva de San Xiao, co filme “Space Jam nuevas leyendas”. LeBron James, unha superestrela da NBA únese a Bugs Bunny e outros personaxes dos Looney Tunes para enfrontarse nunha cancha de baloncesto contra os Goons nun desafío moi importante que servirá para transformar o vínculo entre un pai e o seu fillo.

A vindeira semana poderase ver o mércores 12 “A galiña turuleca”, na Praza da Gándara, e o venres 14 “Los demonios de barro”, no centro cívico social do Val. No primeiro caso o público poderá desfrutar das aventuras dunha galiña moi singular, e de cuxo aspecto se burla o resto do galiñeiro, pero que tras ir a vivir a unha granxa descubrirá que pode falar e cantar dun xeito moi peculiar.

No caso de “Los demonios de barro” a protagonista da historia é Rosa, unha profesional moi valorada no sector empresarial e que trala morte do seu avó ten un ataque de estrés que lle fará replantearse a súa vida, abandoando a cidade na que vivía para ir na procura dos recordos da súa infancia, moi vencellada ao seu avó.

As últimas proxeccións de “Cine de verán” serán os días 20 e 21 de xullo, cos filmes “Trolls 2” na rúa Francisco Pizarro (A Solaina) e “Spirit indomable”, na praza do colexio de Xuvia. “Trolls 2” é a historia de Poppy e Branch, dous aventureiros que se percatan que existen varias tribus de trolls a maiores da súa e que están relacionadas cada unha cun estilo musical.

Así mesmo, “Spirit indomable” amosará a vida de Lucky Prescott, cuha vida que cambiará radicalmente cando deixa de vivir na cidade para irse a un pequeno pobo fronteirizo no que se fará moi amigo dun cabalo salvaxe, Spirit. “A través deste ciclo de cine descentralizamos novamente a oferta cultural na cidade, levando a sétima arte a espazos públicos da zona urbana e rural nunha proposta dirixida ós nenos e as súas familias”, recalcou Ferreiro.