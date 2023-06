Se anuncian novos cortes do suministro eléctrico en varias zonas de Narón para o mércores día 28

O Grupo Naturgy informou ao Concello de Narón que na madrugada de maña mércores día 28 deixará fóra de servizo unha serie de instalacións, o que podería derivar en interrupcións no suministro eléctrico en varias zonas da cidade. A compañía indicou novamente que a medida responde á necesidade de realizar traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica.

Os cortes programados serán entre as 00.00 e as 02.00 horas, podendo afectar ás rúas Greco, Velázquez e 25 de Xullo. Así mesmo, entre as 02.00 e as 04.00 horas os cortes afectarán aos lugares de Aldea Lobeiro, Penelas e Pradedo.

A empresa solicitou de antemán desculpas polas posibles molestias ocasionadas.