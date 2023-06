Julia M.ª Dopico Vale

Este es el sugerente título que el bailarín, maestro, coreógrafo y director Jesús Quiroga presenta para la Gala de Clausura de “Mundodanza” que cumple además treinta años de existencia convirtiéndose en un referente del ballet ferrolano y gallego. Título que refleja las diversas personalidades de los que configuran el “universo” de la escuela y la diversidad de estilos que abarca: danza clásica, contemporánea, moderna e improvisación, como principal fuente de expresión emocional y de creación, sin olvidar la técnica que requiere la buena formación de los jóvenes talentos.

Un trabajo diferente y riguroso en el que Jesús presentará coreografías propias como en Uni…verso, con la que se abrirá la gala, Imagina Dragones, Cumpliendo Sueños, Los Sueños se hacen realidad, Niebiski Polka o Snowstorm y otras de los grandes clásicos como La muerte del Cisne, interpretado un día por la prima ballerina Anna Pávlova, con música de Sain- Saëns y coreografía de M. Fokin,; Il Pipistrello, una transposición del coreógrafo R. Petit sobre una opereta original de J. Strauss; El Festival Flores de Genzano con música de E. Helsted y coreografía de A. Burnonville, con su estilo basado en la fuerza y la expresión; Satanella, con música de C. Pugni y coreografía del gran M. Petipa, inaugurador del gran ballet ruso; el acto III de la sentimental Coppélia estrenada en la Ópera de París; el Cisne Negro, icónico momento de El lago de los cisnes, con música del extraordinario Tchaikovski; Diana y Acteón con coreografía de la gran maestra A. Vaganova y compases del que fue director de música del Ballet Imperial de San Petesburgo, R. Drigo y como colofón Suit who cares? ‒ A quién le importa? ‒ de Gershvin y Balanchine, evocando la exuberancia de la vida en New York.

Habrá también sorpresas en el espectáculo que podremos disfrutar gracias al tándem que configuran Jesús y la mater amatisima, Ángeles Quiroga. In instanti.