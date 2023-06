El alcalde de Ferrol se desplazará a Vila do Conde para recoger la medalla al mérito concedida al Concello

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recogerá este sábado en Vila do Conde a Medalla de Mérito concedida por esta Cámara Municipal y que tiene como objetivo distinguir a instituciones y personalidades que destaquen por su contribución a la difusión del municipio portugués de Vila do Conde. “Es un orgullo tener en nuestro haber este reconocimiento de nuestros hermanos de Vila do Conde” afirmó el regidor.

La Cámara Municipal de Vila dol Conde en su reunión común del pasado 15 de junio deliberó atribuir la Medalla de Mérito al Concello de Ferrol, por los lazos de hermanamiento transfronterizo entre ambas localidades.

Los lazos de unión entre Vila do Conde y el Concello de Ferrol se remonta al año 1973 cuando a través de un acuerdo se estableció el nombramiento del expresidente de la Cámara Municipal de Vila do Conde, Fernando Manuel dos Santos Gómez, Hijo Adoptivo de Ferrol. Y, posteriormente, se consideró la conveniencia de nombrarlo Alcalde Honorífico por si fuera necesario que asumiera algún tipo de representación en Portugal, título que le fue entregado siendo alcalde de Ferrol el socialista Jaime Quintanilla.

Este reconocimiento al máximo representante de la ciudad lusa se repitió en 1998 al nombrar Alcalde Honorífico de Ferrol al expresidente Mario Hermenegildo de Almeida.

En el mandato 2011-2015 se nombró a Elisa Ferraz Alcaldesa Honoraria de Ferrol, en los actos de San Ramón. Este año se hará con el presidente de la Cámara Municipal Víctor Manuel Moreira Costa, dentro del programa de actos institucionales previstos para el 31 de agosto en nuestra ciudad.

A lo largo de este medio siglo de hermanamiento entre Ferrol y Vila do Conde fueron muchos los actos celebrados en ambas ciudades para conmemorar esta unión sentimental y geográfica. “Tenemos la enorme responsabilidad de continuar este proyecto para seguir enriqueciendo las relaciones bilaterales que permitan poner en marcha proyectos juntos y así nos comprometemos desde Ferrol” afirmó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.