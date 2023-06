Brillante acto inaugural de la III Exposición del Patrimonio pictórico de la SAF, en el Museo Naval de Ferrol

LA MUESTRA PERMANECERÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

“Aunque ya acostumbrados a la desinteresada gentileza de la SAF que a lo largo de cada año nos regala y nos deleita con un sinfín de interesantes exposiciones, no quiero dejar de agradecerles el gran favor que hace a Ferrol regalándonos la oportunidad de disfrutar y compartir parte de su rica obra pictórica” señalaba el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Ignacio Frutos Ruiz en el transcurso de la inauguración de la III Exposición del Patrimonio Pictórico de la Sociedad Artística Ferrolana celebrada en la mañana de este lunes en la sala de usos múltiples del Museo Naval de Ferrol.

A las doce de la mañana de este lunes se dieron cita en el Museo Naval el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; el alcalde de la ciudad, José Manue Rey Varela; el Comandante General de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el Comandante Jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, coronel Fracsco Guerrero Mayol; el concejal de Cultura, José Ponte Far; la concejal de turismo y patrimonio histórico Maica García Fraga ; el Jefe de Mantenimiento del Arsenal de Ferrol, capitán de navío ingeniero Francisco Antón Brage; el Coronel Intendente, Francisco Javier Delgado Sánchez; el Jefe del Órgano Auxiliar de Jefatura del Arsenal, capitán de navío Jesús Paz Pena; el Jefe de Inspección de Construcciones, capitán de navío ingeniero Santiago García Fernández; el Jefe de Apoyo al Personal, capitán de navío Jaime de la Puente Mora-Figueroa; el Director del Archivo Naval, teniente coronel de Intendencia Pedro Martínez Beloso; el presidente de la SAF, Ricardo Díaz-Casteleiro Romero, así como miembros de su junta directiva y socios, como el personal del Museo Naval.

La SAF una sociedad muy ferrolana

En nombre del Museo Naval tomó la palabra el teniente de navío (RV) Doctor Jaime Antón Viscasillas quien tras saludar a los asistentes señaló que “quiero agradecer muy cordialmente, una vez más, a la SAF, su amable disposición y colaboración permanente con el Museo Naval de Ferrol para obsequiarnos de nuevo con esta valiosa y bella selección de su colección de obras pictóricas”. “Ya han celebrado anteriormente otras dos Muestras monográficas de su Obra, lo cual no nos extraña pues siendo como es una Sociedad Artística y sobre todo Muy Ferrolana, con más de medio siglo de singladura a sus espaldas, cuenta entre sus fondos con un centenar largo de cuadros de los más reputados pintores y pintoras, de todas las disciplinas habidas y por haber, pues la SAF lo abarca todo dentro de la Pintura, y de las demás manifestaciones artísticas.

Agradecimiento sincero, que queremos extender a todos los miembros y amigos de la SAF, y particularmente a sus artífices más conspícuos, Carlos Barcón y Pedro Sanz, que como siempre, “Inasequibles al desaliento”, se las ingenian y llevan a buen puerto todo aquello que se proponen en defensa del interés cultural de Ferrol y de todos los ferrolanos. Agradecimiento a su presidente Ricardo Díaz-Casteleiro, que a la caña del timón dirige con acierto la SAF, a mi querido amigo y compañero Carlos Barcón Teruel, por su eficaz coordinación y servicios en el Museo, y también muy especialmente a la Comisaria de esta Exposición, Corín Cervera, que ya veterana en estas lides en anteriores Muestras de Pintura celebradas en este Museo, ha dirigido su organización con toda profesionalidad, entusiasmo y cariño”.

Contra viento y marea la SAF continúa su labor

Seguidamente el secretario general de la entidad cultural, Pedro Sanz manifestó que “En primer lugar nuestro agradecimiento a la Armada, al Museo Naval, por cedernos estas magníficas instalaciones. Sabe Almirante que “somos gente de fiar” y lo sabe bien porque la persona que tiene a su lado es hija de uno de los fuertes pilares de nuestra entidad. Nuestras relaciones con el Museo Naval pueden calificarse más que de diez, como sobresalientes, y esperemos que así continúen por mucho tiempo.

Por tercera vez la Sociedad Artística Ferrolana presenta a la ciudadanía una parte de sus fondos pictóricos, son obras donadas a nuestra entidad por pintores y pintoras socios o no socios que han querido dejarnos un recuerdo y así engrandecer la mucha obra que guardamos junto a un más que interesante archivo de los muchos artistas ferrolanos, de todos los tiempos, labor impagable que le debemos a nuestro presidente de honor Carlos Barcón.

Hemos cumplido más de cincuenta años ininterrumpidos de una vida similar a la de toda familia, con momentos buenos y otros menos buenos, luchando siempre por conseguir abrirnos paso en el mundo de la Cultura, y en defensa de los intereses de nuestra ciudad.”.

“Contra viento y marea la SAF continúa en su labor y este año cerramos el curso cultural con esta muestra. Ya en septiembre podremos iniciar la labor del 2023-24 con un ambicioso programa por lo que nos gustaría seguir contando con instituciones tan queridas como son el Museo Naval y el Museo de la Construcción Naval.

Agradecer a los muchos ferrolanos y ciudadanos de distintos puntos de España que se animan a hacerse socios, pasamos de los seiscientos, quizás en parte porque somos una sociedad que solo piensa en la Cultura, en sus distintas facetas, alejados de políticas partidarias,y pensando en que con nuestra pequeña labor colaboramos por un Ferrol mejor, por una Galicia y por una España mejores. Y agradecimiento a la comisaria de la exposición Corín Cerera por su inmejorable labor.

Solamente también, repito, agradecerles su presencia en nombre de la junta directiva y si me permiten…. felicitar al nuevo alcalde de Ferrol, a José Manuel Rey Varela, al que solo le deseamos toda clase de aciertos en su difícil labor, y asimismo a nuestro almirante, a Ignacio Frutos que siempre está a nuestro lado, y que en breve cumplirá ya dos años al frente del Arsenal Militar, una persona cercana que hace mucho por el buen entendimiento de la Armada y el resto de la ciudadanía y un buen “ferrolano” al que seguro que en lo referente a cultura, algo se le habrá pegado al lado de la inolvidable Cachita Núñez”.

Continuar la labor emprendida

Correspondió el turno de intervenciones al presidente de la Sociedad Artística Ferrolana Ricardo Díaz-Casteleiro Romero quien en breves palabras se refirió a la importancia de que nuestra ciudad cuente con una entidad cultural como la SAF y a la labor que desarrolla en el campo cultural.

Hizo referencia a los buenos pintores y pintoras con los que desde siempre han residido o residen en la ciudad, a su labor y a como han dejado huella, agradeciendo la donación de algunas de sus obras que hoy figuran en el patrimonio pictórico.

Mostró su orgullo por ser el presidente de la SAF y su deseo de continuar en la labor emprendida agradeciendo el apoyo que en todo momento se recibe por parte del concello y la Xunta de galicia y la colaboración del Museo Naval y de Exponav.

No se olvido de señalar como las instalaciones de las que dispone la SAF se hacen pequeñas para el desarrollo de actividades, y como algunas de ellas no se pueden realizar al cien por ciento por carecer del espacio necesario.

Un referente de la cultura ferrolana

Seguidamente el Vicealmirante Ignacio Frutos tomo la palabra. “es un lujo poder contemplar estas 42 obras cuidadosamente seleccionadas de entre otras muchas que dispone la SAF para poner en valor los lienzos de otros tantos pintores ferrolanos en su mayoría y muchos de ellos también marinos iniciados en aquel añorado y querido grupo Ancla, ya desaparecido.

A ellos , a este grupo de pintores me gustaría agradecerles su generosidad o a la de sus familiares donando sus obras a la SAF para que ahora los exponga y nos adorne estas bellas e ilustradas paredes que conforman la Sala de usos múltiples del Museo <naval.

El Museo Naval de Ferrol pone una vez más a disposición de la SAF sus instalaciones al igual que lo hace cada vez que es requerida la Exponav y su sala Carlos III. No dudéis ni un momento, que en lo que a mi respecta y dentro de mis responsabilidades , ambos museos el naval y el de la construcción naval estará siempre a su disposición, como sociedad preferente y ejemplo a la hora de difundir cultura. La política de puertas abiertas es una prioridad para la Armada en general y en el caso más concreto de Ferrol para mi y el resto de mandos que formamos para de esta gran Institución.

La SAF, sociedad de la que este año he tenido el honor de integrarme como socio de honor , es y será siempre un referente de la cultura ferrolana, contribuyendo a su difusión , no solo con exposiciones pictóricas como al que inauguramos y hoy nos ocupa , sino también con todo tipo de manifestaciones culturales como exposiciones, concursos de poesía, pintura, música y piano, organización de cursos de orientación artística, subasta de arte, etc, etc.”.

Tras agradecer nuevamente a la SAF y a la comisaria de la exposición Corín Cervera el VA Frutos finalizó con “ El pintor, escultor, grabador y diseñador Guillermo Pérez Villalta decía que “los cuadros están hechos para estar en lugares de meditación”. Permítanme mi atrevimiento, desde mi ignorancia , si modifico esta frase por otra parecida pero de la que estoy convencido, “los cuadros están hechos para que puedan ser expuestos y contemplados”. Como decía también el artista y ajedrecista Marcel Duchamp “contra toda opinión , no son los pintores sino los espectadores quienes hacen los cuadros”” .

Primer acto junto con el edil de Cultura

Cerró el acto el nuevo alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. Se refirió a sus deseos de lograr un apoyo al mundo de la cultura, destacando la labor de la Sociedad Artística Ferrolana, y a los proyectos que pondrá en marcha durante esta nueva legislatura.

Hizo referencia a la Armada “una parte más de la ciudad”a la que tanto aportó y aporta y agradeció el que haya sido invitado a este acto inaugural acompañado por el nuevo edil de Cultura, José Ponte Far y la edi de turismo y patrimonio histórico Maica García.

Felicitó a la SAF por la organización de este III Exposición del Patrimonio señalando la disposición de su gobierno de también puertas abiertas.

Ya por último los asistentes realizaron un brindis por Felipe VI con motivo de celebrarse en esta fecha el aniversario de ser proclamado Rey.

Finalizo el acto la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, destacó la calidad de las piezas de esta muestra que recopila 42 obras del fondo pictórico de la entidad y que corresponden a la autoría de 42 artistas, uno por autor, entre los que figuran María Manuela, Patinha, Siro o Rafael Estrada.