Alumnado do IES As Telleiras representou para un centenar de escolares a adaptación do conto «Moucho e Cuquiña»

Alumnado de primeiro curso da ESO do IES As Telleiras representou a pasada semana na biblioteca do centro unha adaptación do libro “Moucho e Cuquiña”, unha publicación editada polo Concello de Narón da que é autora Paula Merlán e con ilustracións de Antonio Seijas.

Os escolares actuaron ante un centenar de nenas e nenos de primeiro curso de Primaria dos colexios Ponte de Xuvia, Virxe do Mar e A Solaina, tal e como recordou o concelleiro en funcións de Seguridade Cidadá, Román Romero, que avanzou que se elixiron eses tres centros “por ser nos que estudaron as rapazas e rapaces que actúan na obra”.

A representación tivo unha duración aproximada de vinte minutos e tivo unha excelente acollida. O policía Moucho e a bruxa Cuquiña son os protagonistas de varias aventuras que vivirán no seu día a día en Narón e que coñecen os escolares a través da publicación e tamén agora con esta obra teatral. “Os escolares que a representan foron alumnos da asignatura de mobilidade, do programa de Educación Viaria do Concello de Narón, que dende hai varios anos se imparte en centros de ensino da cidade”, apuntou o edil.

Romero avanzou que a partir do vindeiro mes de setembro o alumnado que representa “Moucho e Cuquiña” actuará noutros centros de ensino de Narón para dar a coñecer este conto e tamén a adaptación que realizaron do mesmo. O concelleiro trasladou os parabéns aos escolares e agradeceu o traballo realizado por todas as persoas que fan posible a difusión desta obra, “cun importante contido didáctico adaptado ás idades das nenas e nenos que acuden a vela”.