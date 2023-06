María Rivas asiste a la exhibición solidaria de la Guardia Civil en As Somozas

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se ha desplazado hasta el pabellón polideportivo de As Somozas para asistir a la exhibición de medios de la Guardia Civil, encuadrada dentro del Plan de Convivencia Escolar, con el objetivo de dar a conocer los medios con los que cuentan y acercar su trabajo a la sociedad. Además también se recauda alimentos no perecederos para personas en situaciones de vulnerabilidad.

En esta exhibición ha estado acompañada por el director de la alta Inspección de Educación, y responsable del plan de convivencia Manuel Regueiro, por el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia da Coruña, Fernando Pedreira e por el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás

La actividad se ha desarrollado a lo largo de toda a mañana del miércoles 7 de junio y ha contado con las demostraciones de los especialistas en las que participaron la USECIC (Unidad de Seguridad Cidadana de la Comandancia); GREIM (Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña); TEDAX (Servicio de Desactivación de Explosivos) y el Servicio Cinológico con los agentes caninos Wasko y Zero que han hecho una demostración a la hora de detectar drogas.

Durante la exhibición, personal de la Guardia Civil ha llevado a cabo un simulacro de rescate en alta montaña mostrando el procedimiento a seguir en caso de detención de una persona peligrosa. También han realizado una demostración de la retirada de un artefacto explosivo con el Robot Miura. Además, el alumnado que ha asistido ha tenido la oportunidad de subirse y ver un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

Además de acercar a los niños la labor y los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, esta exhibición tenía como objetivo recaudar alimentos destinados a la Cocina Económica de Ferrol.

A la actividad han asistido un total de 533 alumnos de distintos centros de la comarca de Ferrol, entre ellos CEIP Os Casais (Maniños-Fene), ASPANAES (As Pontes), CEIP A Magdalena (As Pontes), CPR Jorge Juan (Perlío-Fene),

CEIP O Marbán (As Somozas), CEIP Mosteiro de Caaveiro (As Neves – A Capela), Escuela Infantil Os Pelegríns (Neda), CEIP Manuel Fraga Iribarne (A Pedra-Cariño), IES Punta Candieria (Cedeira), IES Castro da Uz (As Pontes) y CEIP A Barqueira (Cerdido)