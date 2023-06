El lago de As Pontes acoge la primera regata de la Liga Gallega de Traineras

El lago de As Pontes acoge este sábado 10 de junio, la primera regata de la Liga Gallega de Traineras 2023, organizada por la Asociación Liga Noroeste con la colaboración del Ayuntamiento de As Pontes

Durante el acto de presentación de la I Bandera Ayuntamiento de As Pontes, la concejala de Turismo Elena López, que ha estado acompañada por el presidente de la Asociación Liga Noroeste, Javier Rodríguez, ha agradecido su apuesta por As Pontes para la celebración de esta regata presentación de la liga 2023 que “demuestra, una vez más el potencial que tiene el lago de As Pontes para la organización de eventos deportivos en aguas continentales ofreciendo al mismo tiempo una oportunidad para visibilizar el deporte del remo entre los vecinos”

Por su parte, Javier Rodriguez ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración destacando que se trata de la primera vez que “un municipio del interior de Galicia acoge una regata de traineras. Es algo nuevo, vamos a poder disfrutar de una regata dura, tanto física como técnicamente, a la que habrá que sumar el aliciente de que se disputa en agua dulce lo que puede hacer que haya sorpresas en la competición”.

La presentación de la Liga dará comienzo a las 14:00 horas, con un desfile de las 25 embarcaciones que participan en la competición, con entrada conjunta en el lago de As Pontes tras recorrer las calles del municipio, formado una comitiva de más de 500 metros.

A las 16:30 horas dará comenzo la competición con las embarcaciones pertenecientes a la Liga B, a continuación se disputará la liga femenina, en la que participan 7 embarcaciones, y finalizará con la prueba de la Liga A.

A partir de las 19:30 horas tendrá lugar el acto de presentación de las 25 tripulaciones y se hará entrega de las banderas de la primera regata de la Liga Gallega de Traineras 2023. Elena López al final de la presentación de la regata, ha animado a los vecinos de As Pontes y del entorno a «acercarse al lago este sábado, para disfrutar de un auténtico espectáculo deportivo»