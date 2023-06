Contra pronóstico en el PSdG-PSOE de Ferrol y dimisión de una candidata en Narón

Los socialistas ferrolanos están convocados a una asamblea extraordinaria, este martes a las ocho de la tarde en el salón de actos de la UGT con el fin de proponer a los candidatos a Cortes Generales, en base a la convocatoria de las mismas por el presidente Sánchez para el mes de julio.

En un principio se esperaba una candidatura “oficialista” que suele denominarse «de unidad» en la que se especulaba sobre si en ella podría figurar el secretario xeral de la ejecutiva local, Ángel Mato, pero en la tarde de este domingo se ha confirmado que otro afiliado, José Carlos Enríquez Díaz ha presentado su candidatura por lo que obligatoriamente los asistentes a la asamblea tendrán que proceder a votación, no valiendo lo de “unanimidad”.

CAMBIO DE RUMBO

José Carlos Enríquez señala en un comunicado que “En el día de ayer como militante del partido socialista de Ferrol he decidido presentar mi candidatura a formar parte de las listas al Congreso y Senado. Es un paso que doy porque considero que en esta agrupación tiene que haber un cambio de rumbo.

La asamblea del próximo martes debe ser democrática sin listas pactadas en despachos, de las cuales los militantes no tenemos conocimiento, pero desconfiamos estén formadas por alcaldes perdedores que no son los perfiles adecuados en este momento para ganar y sumar apoyos.

Es por ellos que me presento para que en un acto democrático se lleve a cabo una votación de listas abiertas tal y como señalan nuestros estatutos y se ponga de manifiesto que el PSOE en Ferrol debe plantearse un nuevo rumbo con alguna cara nueva que lidere y una”.

EN NARÓN

Por otra parte en Narón, tras la debacle sufrida en las recientes elecciones municipales, ya “hay movida” .

Se inició con una clara crítica del secretario xeral de la ejecutiva local y del descontento de muchos afiliados ante la imposición del candidato saltándose los acuerdos de la asamblea local, y este domingo en un corto comunicado Isabel Ares Rodríguez, candidata número 4 en la candidatura del PSG- PSOE encabezada por Jorge Ulla en las Municipales de Narón 2023 señala que “mañana lunes presentaré mi dimisión de dicha candidatura a las 11:00 h ante la Junta Electoral de zona en Ferrol.”.

Preguntada por Galicia Ártabra por su decisión señaló que ella esperó a que pasase el día de la votacion, aunque la decisión ya estaba tomada “ No me gustó como se llevó la campaña electoral, no se correspondió con lo que se había fijado en un principio y lo peor es que no se contó para nada con la militancia”.