(I)»La Fuerza de Acción Marítima es joven, cohesionada, muy vital, muy activa y eficiente»(VA Alfonso Delgado, para Galicia Ártabra)

(P.S.)-El Vicealmirante Alfonso Delgado Moreno ha visitado en Ferrol, durante las jornadas de este miércoles y jueves, las instalaciones, unidades y buques encuadrados en la Fuerza de Acción Marítima, bajo su mando.

Un marino, cartagenero, ligado a la ciudad naval ferrolana por lazos familiares y recuerdos.

De fácil palabra, se le nota esa clara apuesta por el acercamiento entre la Armada y la ciudadanía, y lo lleva bien comenzando , claro está, por su buena relación con sus subordinados.

Es de agradecer la entrevista concedida a Galicia Ártabra, un encuentro en las dependencias de MARFER, con un Almirante distendido, sin prisas, y que no puso ninguna pega a las preguntas que le formulamos.

A pesar de que nuestra entrevista se basó en seis o siete preguntas nuestro interlocutor nos dió «cancha amplia» a la vez que «detuvo el reloj» y se explayó cuanto quiso y como quiso.

De tal manera que hemos decidido ofrecer la entrevista en dos entregas y así ademas aprovechar para por este medio rendir un homenaje a nuestrss Fuerzas Armadas.

Y comenzamos …

LA LABOR DE LA FUERZA DE ACCIÓN MARÍTIMA, A VECES DESCONOCIDA

GA.-Después de seis meses al mando de la Fuerza de Acción Marítima, ¿Qué destacaría del trabajo de todas sus unidades dentro de las misiones que tiene asignadas la Armada? ¿Qué capacidades cree usted que son la marca de identidad de la FAM en la Armada?.

ADM.-”Antes que nada, agradecerle la oportunidad de hablar de la Fuerza de Acción Marítima, una fuerza joven, una fuerza del siglo XXI, que está consolidada, una Fuerza cohesionada y yo creo que es bueno darla a conocer porque diríamos que está en un proceso de crecimiento y además si esa oportunidad de dar a conocer lo que es la FAM en una ciudad tan querida como Ferrol, donde tengo buenos amigos, donde tengo familiares, en donde se casaron mis padres, una ciudad en la que he vivido siete u ocho años , pues para mi es una gran oportunidad y lo agradezco sinceramente.

Una fuerza joven y cohesionada

La Fuerza de Acción Marítima, como digo, es una Fuerza joven, cohesionada, muy vital, muy activa y es además muy dispersa porque está implantada en toda España, no solamente en el territorio peninsular también en el insular y en Ceuta y Melilla.

Es una Fuerza a nivel táctico heterogénea, ya que a nivel operacional, estratégico, todas las unidades de la FAM contribuyen a un único fin, que es al ejercicio de las competencias que la Armada tiene en relación a la acción del Estado en la mar. ¿Cuáles son esas competencias?, pues básicamente y de forma muy genérica son la protección de los intereses nacionales allá donde esté, que es en todo el mundo, y vigilancia, disuasión,presencia en todos nuestros territorios marítimos, en todos nuestros espacios marítimos de interés o soberanía.

Yo tengo que decir que la Fuerza de Acción Marítima, y si me pregunta por una característica esencial que quiera destacar yo destacaría la eficiencia. El mandato que tenemos es grande, la misión es muy amplia, son cometidos muy variados, los medios que tenemos son limitados por definición siempre aspiramos a tener más, incluso alguno de estos medios son un poquito veteranos pero con los medios que tenemos, con los factores limitativos que tenemos, debo decir que el trabajo que se realiza a diario es muy eficiente , exprimimos al límite los medios que tenemos en todas nuestras misiones. Un día cualquiera de la Fuerza de Acción Marítima podemos tener en la mar , dieciseis, diecisiete, dieciocho de nuestros treinta y seis barcos. Un día cualquiera, una foto cualquiera…el “Juan Sebastian Elcano” está haciendo diplomacia de la Defensa, aparte de instruir a los guardiamarinas, en Pensacola, en estos días, viene de Costa Rica, pero es que el “Hespérides” está realizando una campaña oceanográfica en la Antártida, ha llegado recientemente a Cartagena; tenemos al buque “Isabel” realizando transporte de material para el ejército de tierra para Mali; un BAM realizando operaciones de vigilancia marítima en el Estrecho; otro en las Islas Canarias; un patrullero de los de Ferroliño realizando vigilancia en el Cantábrico, buques de la Secretaria General de Pesca , que son tripulados por personal de la Armada realizando vigilancia y apoyo a nuestros pesqueros, a día de hoy hay uno realizando apoyo en la campaña del atún en el Mediterráneo, el “Arnomendi” que está en la campaña del bonito en el Cantábrico; y el “Alborán” que se esta desplazando ahora mismo hacia aguas de NAFO para realizar allí apoyo a nuestros pesqueros; tenemos también el buque oceanográfico “Malaspina” en una campaña hidrográfica en las islas Baleares; nuestros pequeños patrulleros realizando vigilancia marítima en las proximidades de Ceuta y Alicante. ¿Con esto que quiero decir?, que exprimimos todas nuestras unidades y no se puede ir a más, en relación a los medios que tenemos, la labor que se hace es inmensa, por eso hablo de la eficiencia.

No quiero olvidarme de la labor tan magnífica y muy particularmente porque estamos en Ferrol de la Unidad de Buceo que es impresionante, están todo el día realizando colaboraciones con todos aquellos organismos que nos solicitan , realizando actuaciones, es increíble también lo que hacen, son parte de la FAM. Yo por eso me quedo por destacar, y repito, la eficiencia .

Todos juntos en la FAM sumamos mucho

¿En cuanto a las capacidades que tenemos”, pues como ya he dicho son múltiples. Si el fin único y común es el de crear cohesión a la FAM de la acción del Estado en la mar, a nivel táctico las capacidades que tenemos, los cometidos, son muchísimos.

Todos juntos en la FAM sumamos mucho, y además tengo que decir que trabajamos los mandos para que cada marinero se sienta importante y que tenga muy claro que su labor, por pequeña que le pueda parecer sumada a la de los 2.400 miembros integrantes es algo muy grande. Todos juntos sumamos mucho, es uno de los lemas que tiene la FAM y que lo trabajamos día a día , muy particularmente, y ese es un esfuerzo mío personal a través de mis mandos subordinados, de los comandantes de las unidades, influirles esa creencia para qe ejerzan el liderazgo en el sentido de que tengan la certeza de que todos juntos realizamos una gran labor en beneficio de la Armada y en beneficio de España”.

ANTIGÚEDAD DE ALGUNAS UNIDADES

GA.-Una de las características de la FAM es la antigüedad de las unidades que la componen. Al menos aquí en Ferrol, ¿Qué planes tiene la Armada para reemplazar unidades como el “Mahón” y los patrulleros clase “Serviola”?

ADM.-”Efectivamente es innegable el hecho de que ya no solamente las de Ferrol sino que la edad media de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima es más elevada de lo que me gustaría, eso es innegable, pero yo por decir antes de hablar de los planes de futuro, que eso no necesariamente es malo cuando en la vida operativa de los barcos se hacen unos buenos planes de mantenimiento, de sostenimiento del barco, y se puede llegar a edades veteranas en muy buenas condiciones. Debo decir que es cierto la edad de algunos barcos pues hace que no estén a la última en cuestiones de tecnología, en tratamiento de datos, en ciberseguridad, etc,etc, pero eso no es óbice para que sean barcos seguros y que pueden realizar el cometido que tienen asignado, para el que necesita la Armada. No necesariamente un barco veterano deja de ser útil. Me gusta poner el ejemplo del “Juan Sebastián Elcano”, un buque emblemático dentro de las Fuerzas de Acción Marítima y más allá de toda la Armada, está a punto de cumplir cien años, y gracias a la labor que se realiza todos los años y que se viene desarrollando desde 1927 pues va a alcanzar la centena, en su primer centenario..pues hecho un chaval, en plenas condiciones y realizando los cruceros que tiene previstos sin mayor novedad e incluso está previsto que en uno de los próximos cruceros embarque la Princesa de Asturias.

Planes de futuro

Hablando de los planes de futuro, yo le contestaría un poco a la gallega….diciendo ¡qué planes no tiene la Armada!, porque prácticamente teneos planes

para el relevo de todas nuestras unidades empezando por los buques auxiliares, entre ellos el “Mahón” o el “Contramaestre Casado” o los remolcadores que tenemos en Rota o en Las Palmas y Cartagena. O sea que hay planes de comprar unos buques multipropósito, con unas buenas capacidades de remolque y de transporte para sustituir estos barcos que tal vez sea ahora mismo la necesidad más inmediata que tiene la Armada. Pero es que hay planes y bastante avanzados para relevar a la flotilla de buques hidrográficos, sino me equivoco está ya asignada la construccion a Navantia, de los dso primeros buques costeros hidrograficos h esta proxima que dentro de un poco mñas tarde se vaya a un buque hidrigrñafico oceánico..

También se quiere mantener la construcción de los buques de acción marítima , tenemos seis y están muy avanzados la construcción de dos nuevos BAM con ligeras modificaciones, pero con las características que tienen los actuales hasta completar un total de ocho. Se quiere seguir construyendo y avanzando en esa línea, todavía menos avanzado pero España está participando en el proyecto de construcción de una corbeta europea, en un consorcio de paises de la UE y sería un poco los barcos que finalmente sumados a los ocho BAM competarian los doce que la Armada estima que debe de tener en el ámbito de la realción de patrulleros de altura.

En fin, hay proyectos asimismo para relevar a los buques más pequeños, a los patrulleros clase “Anaga” y al “Formentor” y al “Toralla” también los hay. Recientemente se ha incorporado a la FAM el “Isla de León” que se estuvo armando aquí en Ferrol y está en Ceuta y está realizando una labor extraordinaria, porque un puerto como Ceuta o en muchos puertos de la costa debe contar con un patrullero aunque sea pequeño le da muchas posibilidades a los comandantes navales. Próximamente se incorporará uno igual al “Isla de León” el “Isla Pinto” a Melilla y esperemos que en un futuro continúen este tipo de incorporaciones sobre todo donde haya comandancias navales. Debo recordar que los comandante navales son otra parte muy importante de la FAM y que con pocos medios y muy poco personal están realizando una labor inmensa por toda la costa española. Tenemos 24 comandancias navales y 9 ayudantías. Aseguran la presencia de la Armada en la costa para apoyo a nuestras unidades, para apoyo y coordinación con todos los organismos del Estado que tienen competencias en el ámbito marítimo”.

LA APORTACIÒN DE LA FAM A LA COMUNIDAD MARÍTIMA

GA.-Dentro del ámbito marítimo, existe un gran número de actores y un amplio reparto de competencias entre estos. Concretamente, ¿Cuál es la aportación de la FAM a la comunidad marítima? ¿A qué se dedica la FAM cada vez que sale a la mar y cuál es el valor de su trabajo en beneficio de sus ciudadanos?.

ADM.-”La Mar, nuestras aguas…hay muchos actores. Yo cuando me pongo a contar los ministerios que tienen competencias en la mar a lo mejor me queda alguno que no participa, pero la mayor parte de ellos a través de organismos especializados pues tienen competencias. Creo que lo que aporta la Armada,la Fuerza de Acción Marítima en este caso pues más allá de las funciones tácticas concretas de vigilancia, presencia permanente, temas hidrográficos, en fin de todo lo que comentaba antes. Creo que lo que aporta la FAM es por un lado experiencia, la Armada lleva desde siempre en la mar, aporta capacidades de todo tipo, y aporta asimismo y no quiero que se me malinterprete desde el respeto absoluto a las competencias que tiene cada uno , pero si en cierto modo…..no es liderazgo, no sería la palabra exacta porque cada organismos lo ejerce en sus competencias, pero si la Armada entiendo que gracias a su experiencia y ese amplio abanico de posibilidades que tenemos podemos ser un poco el hilo o el nexo de unión entre muchos de esos organismos y sumado a la experiencia…en cierto modo podemos ejercer cierta labor de coordinación, ir más allá en esa coordinación necesaria entre los organismos del Estado.

Al respecto debo decir que como Almirante de Acción Marítima soy el representante del ministerio de Defensa en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima en el que están representados todos los organismos del Estado con competencias en la mar y desde allí es un foro magnífico para coordinarnos, para incrementar el conocimiento mutuo , para hablar entre nosotros. Allí se realiza una labor muy buena que luego repercute en la acción coordinada que es fundamental para tener éxito en cualquier incidencia que pueda ocurrir en la mar”.