28-M-Jornada electoral en Narón.

Marían Ferreiro, candidata por Terra Galega y alcaldesa en funciones acudió a votar a las doce y media de la mañana al colegio electoral situado en el local social de San Xiao, y ¿qué mejor compañía que su hija?.

Estaba muy animada, confiando eso si en la respuesta positiva de los ciudadanos. Indicó que “esta xornada a vexo coma moi positiva con asistencia aos colexios electorais. Eu animo a xente a que vaia a votar se aínda non o fixeron porque é un acto de democracia e creo que todos temos que cumprir con ela.

Pasei a mañá de colexio en colexio, visitando e saudando a todos os nosos apoderados e a xente que lles tocou estar nas mesas e que son parte fundamental para que todo se desenvolva correctamente».

«Esta noite estarei con o equipo na sede do partido, no número 9 da rúa Reis Católicos, en Santa Icía, facendo o seguemento dos resultados electorais».

Por su parte la candidata del BNG, Olaia Ledo, muy bien acompañada por su hijo señaló tras depositar el voto en la urna que “Hoxe é un día moi importante para Narón e resto dos concellos. Desde o BNG de Narón encaramos este día con moita ilusión e moi boas espectativas . Agradecemos a todas as persoas que están hoxe de interventoras e apoderadas dando o mellor de se de maneira voluntaria por parte do BNG de Narón e decirlle a veciñanza que hoxe a súa voz vale exactamente igual que a do resto de veciños e veciñas asi que os animamos a que vaian votar, que súa voz vai contar, unha persoa un voto e que tiñamos maior porcentaxe de votos que nas últimas municipais e poidamos pasar ese cincoenta por cento. Que todo salga con tranquilidade e sorte para quen ou merece”.

El candidato por el PSdG-PSOE, Jorge Ulla, acompañado por su hijo depositó el voto en la urna al mediodía de este domingo en el Pazo da Cultura. También se felicitó por la jornada democrática y pidió a los ciudadanos que no se queden en casa y que acudan a votar