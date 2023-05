28-M Los candidatos ferrolanos destacan la victoria del Racing y la jornada de la fiesta democrática

(Gráficas Galicia Ártabra)–Los candidatos de los principales partidos políticos en liza por la candidatura vencedora en los comicios de este domingo cumplieron con el rito de ir ante las urnas.



El más madrugador fue Jorge Suárez, candidato por Ferrol en Común. A las diez y media de la mañana, “o´clock” se presentó en el local electoral del colegio Juan de Lángara” en la carretera de Catabois.

Votó y mantuvo un encuentro con los distintos medios de comunicación.. “Hoy es un día doblemente feliz para Ferrol. En primer lugar como bien se sabe este sábado el Racing logró el ascenso a segunda división, mucho más que un triunfo deportivo lo es de la ciudad ya que creo que la generación a partir de los 90 o de los 2 mil después de escuchar a sus mayores que la ciudad iba a desaparecer , que teníamos momentos críticos, pues llevan una alegría que como digo trasciende de los deportivo, basta ver las calles como estaban este sábado, y por ese motivo estamos especialmente felices porque el optimismo, por lo menos temporalmente vuelve a reinar en la ciudad y esperemos que se perpetúe y podamos coger este tren una vez por todas.

Y hoy también es el día de la festa de la democracia. Es un derecho que costó muchísimo conseguir, el derecho a ejercer el voto. Las personas nos paran por la calle para apoyarnos, para discrepar, para increpar, o para ejercer su legítimo derecho a la crítica o a la alabanza por la gestión, deben pasarse por aquí, hago un llamamiento a que la gente venga a votar, es algo muy higiénico, democráticamente sería muy positivo tener una altísima participación… y lo de siempre, que todo transcurra con normalidad en todos los colegios electorales y desear toda la suerte del mundo a todas las organizaciones políticas y al final de la jornada veremos el resultado”

“Durante la jornada iré a visitar los colegios electorales y tratando de poder estar un rato con la familia ya que la verdad estos días la vimos poco”.



A las doce de la mañana era José Manuel Rey Varela, candidato por el Partido Popular el que acudía a depositar su voto en el local electoral situado en los bajos de la sede de CC.OO., en la calle María. Iba acompañado por su esposa y su hijo, “todo en familia”. Expectación por parte de los medios de comunicación ante un posible alcalde, según las encuestas. Y en el momento de introducir la papeleta en la urna quiso que estuviese a su lado su hijo.

Y como es costumbre, minutos más tarde comentaba que “Muy bien, muy contento, Este fin de semana los ferrolanos haremos historia, ayer sábado ascendió el Racing y hoy le toca a Ferrol, por lo tanto un llamamiento a la participación que es lo más importante en esta jornada, en Ferrol todos somos necesarios , así que votemos en libertad, felices y con esperanza.

Pasaré la jornada recorriendo colegios electorales, saludando a todas las personas que hacen posible que este día la fiesta sea la de la democracia, la de los vecinos, porque son ellos los que democráticamente pueden elegir a su alcalde para los próximos años.

Esta ha sido una campaña muy intensa, como debe de ser, hablando con la gente, escuchando sus propuestas, pero sobre todo nos transmitían muchísima ilusión, muchísima, esperanza para construir juntos una ciudad mejor”.

«Todos los ferrolanos somos necesarios para tener una ciudad mejor, por lo que hago un llamamiento a la participación. Votemos en libertad, votemos felices, votemos con esperanza!».

Ivan Rivas. candidato por el Bloque Nacionalista Galego, acudió a la mesa instalada en el Centro Cívico de Canido. Eran las once y media de la mañana. Tras depositar su voto en la urna pronuncio unas palabras .

Señaló que “ Creo que el día de ayer, sábado, fue una jornada muy bonita para la ciudad y me gustaría que el de hoy también lo fuera, por eso únicamente animo a los vecinos y vecinas a participar este domingo y que con su voto decidan el futuro de Ferrol como lo consideren oportuno y que disfruten de un día como el de hoy y veremos cual es el resultado al final de la jornada.

Yo únicamente finalizar mis palabras agradeciéndole a todas las personas que durante este día están trabajando, en las mesas, apoderados, interventores..que hacen posible una jornada como la de hoy así como a los miembros de los medios de comunicación que dais cuenta de lo que acontece durante toda ella”.

Lo de Ángel Mato, candidato del PsdG-PSOE ha sido un cataclismo. Asistió el viernes al mitín con presencia de la ministra de Defensa, se empezó a notar mal y ..a ver si con un ibuprofeno, pero ya el sábado tras la prueba del covid, ésta dio positivo y por lo tanto, a ver el triunfo del Racing en la tele desde su casa y este domingo, tomando precauciones, a votar “con mascarilla” y es de suponer que regreso al domicilio sin poder asistir en la sede al control del recuento de votos.

A las doce de la mañana ejerció su derecho al voto en el colegio “Tirso de Molina” y seguidamente mantuvo un corto encuentro con los representantes de los medios.

“Llevo cuatro años sorteando el covid y hay cosas que son muy inoportunas, justamente este sábado me encontraba súper mal y ya llevaba unos días que me encontraba raro me hice un test y daba alto en covid, y la verdad…me tumbó, y solo me levanté un poco para ver el partido del Racing y lo que lamento muchísimo el que en la vuelta a la segunda división me haya tenido que perder el partido en el campo y que no lo pudiera disfrutar en las calles, pero por mis compañeros se que la ciudad está exultante de alegría , es una maravilla y yo me alegro mucho, se que es buenísimo para Ferrol y por lo tanto darle la enhorabuena a todo el equipo del racinguismo, empezando por los trabajadores, pasando por la plantilla, directivos,,, etc. Creo que es otra cosita más que nos pone en el mapa y repito estoy contentísimo.

Y respecto a este domingo pues, lamentar tener que venir en estas condiciones, pero las cosas tocan cuando tocan. Ojalá que la gente venga masivamente a votar y determine con su voto el futuro de la ciudad y animar a todo el mundo a la participación, porque esta ciudad está en un camino que yo creo es imparable y si seguimos así las cosas irán a mejor. Y por mi parte..nada más, voy a volver a la cama”.

Otro candidato es el de VOX, José Enrique Fernández del Campo Carreño. Él no está censado en la ciudad pero actúa como apoderado y a quien mejor acompañar en esta jornada democrática sino a su madre. Y así lo hizo. Su base, en el “Concepción Arenal” (c/ Cuntis)

Manifestó que “Todo va perfectamente, me he dado una vuelta por varios colegios, todo va transcurriendo con muchas tranquilidad. Lo que si se ve es que la gente se ha retrasado mucho, me supongo que algunos estarán un poco resacosos tras la celebración de la victoria de ayer y creo que la resaca continuara hasta mañana con el éxito de hoy, o sea que repito todo bien, no hay queja .

Lo que veo es mucha gente muy animada, el trato con el resto de los apoderados todo muy correcto, ni una queja todo lo contrario y mucha gente me guiña un ojo, sabré lo que significa a partir de las ocho de la tarde”.