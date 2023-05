Os candidatos do PP,BNG e PSOE comprometéronse na defensa dos dereitos dos bomberios de Narón

Nunha nota facilitada pola sección sindical da CGT do Concello de Narón se sinala que «logrou un compromiso d@s candidat@s á alcaldía de Narón Olaia Ledo, Germán Castrillón e Jorge Ulla. Tres dos catro partidos que constitúen o pleno do noso concello: BNG, PP e PSOE comprometéronse a cumprir coa lei de prevención de riscos laborais e aumentar os servizos mínimos dos Bombeiros de Narón a 5 profesionais por garda durante a próxima lexislatura».

O sindicato «lamenta que a candidata de TEGA, Marián Ferreiro, aínda non se pronunciou ante esta necesidade urxente. A pesares do rotundo éxito dunha

campaña na que se recolleron 5.000 sinaturas entre a cidadanía de Narón para que se aumentaran os servizos mínimos de bombeiros; nin o informe da

inspección de traballo, que visitou as instalacións do parque de bombeiros o 2 febreiro, informando ó concello de que antes do día 23 de xaneiro do próximo

ano deberá de aumentar o persoal para que a dotación de bombeir@s de garda poida traballar nas condicións de seguridade que establece a lei».

Dende a CGT sinalan que «sempre defenderemos o diálogo e pedímoslle á candidata de TEGA que recapacite e adquira o mesmo compromiso»