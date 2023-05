Foliada do BNG de Narón como peche na parroquia do Val

O BNG de Narón fai peche de campaña na parroquia do Val cunha foliada ao aire libre e unha “arenga da mocidade” .

O BNG convida a partir das 22:30 deste venres a gozar dunha festa «aberta», según anunciou esta mañá, «Castelao no seu desterro a Estremadura comprobou como as festas eran para os señoritos e traballaba o pobo para que só os que tiñan podibilidades gozaran. No “Sempre en Galiza” poñía en Valor ao pobo galego porque as festas populares eran “do pobo e feitas para o pobo” e iso é o que facemos no BNG. Somos o pobo de Narón e facemos unha festa poñendo no centro ao pobo. Moita ilusión para o domingo” declarou Olaia Ledo no convite ao peche de campaña.