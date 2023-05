28 M en Valdoviño-«Aprobaremos el Plan Xeral de Ordenacion Urbana en menos de tres años» (Ana Díaz-PP)

N S.-“Aprobaremos el Plan Xeral de Ordenación Urbana en menos de tres años.”Así de contundente se mostraba la candidata del Partido Popular, Ana Díz, por Valdoviño en un acto celebrado en la

parroquia de Meirás.

» ¿Como es posible que un ayuntamiento como Valdoviño se rija por unas normas subsidiarias de 1993.? Lleva mucho tiempo hablándose del plan, pero lo cierto es que esta en un estado de parálisis. Desde marzo de 2022 qué pasó el trámite ambiental, no se ha vuelto a realizar ningún trámite.

No es de recibo que el ayuntamiento de Valdoviño se quede atrás sin posibilidad de crecer. Un ayuntamiento no puede crecer si no tiene su suelo ordenado. Los vecinos no pueden construir viviendas, ni tampoco ampliar sus negocios porque no existe una correcta calificación del suelo.

Es el momento de reactivar y aprobar el PGOU. Si llegamos a la alcaldía prometo que el Plan Xeral de Ordenación Urbana será realidad en menos de tres años. “

Un curriculum envidiable

Ana Díaz es licenciada en derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta de Galicia, Ocupa diferentes altos cargos en la Xunta desde 2009.

De 2009 a 2015 ostentó la titularidad de la Dirección Xeral de Emprego e Formación da Consellería de Traballo e Benestar.

De 2015 a 2018 fue directora Xeral de Patrimonio Natural en la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

En la actualidad ocupa el cargo de jefa de gabinete en la Conselleria de Medio ambiente, territorio e vivenda.