Dos grupos locales completan el cartel del Festival de Ortigueira

Con la incorporación de Os Carecos y Covagueira, se completa la programación musical del escenario principal y del teatro de Beneficencia, que contará con las actuaciones de Algaire, Anxo Lorenzo e Eoghan Neff, A Banda das Crechas, Bagad Sonerien An Oriant, David Bellas, Elephant Sessions, Escola de Gaitas de Ortigueira, Felpeyu, Fetén Fetén con P. Pascual, Four Men and a Dog, Holiday Club, JDC, Le Vent du Nord, Mallou, Mec Lir, Peoples Ford Boghall & Bathgate Caledonia Pipe Band, Rubén Díaz, Rura, SonDeSeu, Startijenn, Talisk, Trikitrí, Xabier Díaz, Xisco Feijoó y Xurxo Fernandes.

Os Carecos, el grupo de pandeireteiros formado por Samuel, Diego y Carlos, actuará el domingo 16 de julio. A lo largo de los años, recorrieron muchos lugares de Galicia, llevando sus raíces y el nombre de Ortigueira y Cariño por seráns, foliadas y grandes festivales, en una evolución vocal, musical y cultural que nunca deja de crecer.

Covagueira, el grupo nacido en el seno de la Escola de Gaitas de Ortigueira, volverá a subirse al escenario principal el domingo 16 de julio. Un grupo formado en 2015 que fue evolucionando en diversos formatos hasta llegar en 2019 a la formación actual, con nuevos instrumentos y sonidos, pero manteniendo la esencia característica de Covagueira.

Según declaraciones del alcalde de Ortigueira, Juan Penabad “desde el comité organizador queremos poner en valor la calidad de nuestras formaciones locales, colocándolas donde se merecen, a la altura del resto de agrupaciones internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el de poner en valor nuestra cultura, y nadie mejor para hacerlo que la gente que ha crecido viviendo el Festival”.

Por otra parte, el lunes 22, se ha dado a conocer que el compositor, productor y músico vasco Kepa Junkera, volverá a Ortigueira el próximo sábado 24 de junio para presentar en el Teatro de Beneficencia su documental y libro “Berpiztu”, en el que repasa su vida y carrera discográfica.

Ángel Lozano, concejal del Festival, declaró “Kepa siempre ha estado ligado a Ortigueira, en cuanto conocimos su nuevo proyecto, se convirtió en una de nuestras prioridades para este año“.

En las próximas semanas se darán a conocer las bandas que llenarán las calles de Ortigueira con su música, así como los talleres de baile y exposiciones que se llevarán a cabo durante el Festival.

Más información en www.festivaldeortigueira.com